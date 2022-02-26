«الإداري»: اعتبار دعوى سحب الشهادة الأزهرية من القرضاوي كأن لم تكن

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإعتبار الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، ضد شيخ الأزهر، للمطالبة بسحب الشهادة الأزهرية من المدعو يوسف القرضاوي، وبعض أعضاء الجماعة الإرهابية، كأنها لم تكن.

تفاصيل الدعوى

حملت الدعوى رقم 26646/68، ضد الإمام الأكبر شيخ الأزهر بصفته، وطالبت بسحب الشهادة الأزهرية من المدعو يوسف القرضاوي، وبعض أعضاء الجماعة الإرهابية.

المحام طالب بسحب الشهادات

كان المحامي سمير صبري، المحامي، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بسحب جميع الشهادات الأزهرية التي حصل عليها القرضاوي، بسبب ما ارتكبه في حق الوطن، موجها له تهمة الخيانة العظمى -حسبما جاء في الدعوى-.

وأضافت الدعوى، أنَّ يوسف القرضاوي ارتكب تلك الجرائم لإرضاء تنظيم الإخوان الإرهابي وحكام قطر، حسب قوله.

وأقام «صبري» دعوى قضائية أخرى، أمام محكمة القضاء الإداري، في السياق ذاته، طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.