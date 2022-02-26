«القصير وآمنة» يوزعان عقود «أمهات عجول» على صغار المربين بالبحيرة

استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم السبت، المهندس السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير»، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، في مستهل زيارتهم لمحافظة البحيرة، لتسليم «أمهات عجول عشار»، عالية الجودة، لعدد من صغار المربين، وذلك في مزرعة 6 أكتوبر، بناحية مركز أبو المطامير ومدينة النوبارية.

تنفيذ المبادرات والمشروعات الكبرى على أرض البحيرة

وقال اللواء هشام آمنة، في تصريحات له أثناء الزيارة، إن البحيرة تُعد من أكبر المحافظات فى الإنتاج الحيواني، كما أنها الأولى فى الإنتاج الزراعي، مضيفاً أن المحافظة، وبدعم من الدولة، تعمل على تنفيذ المبادرات والمشروعات الكبرى على أرضها، ومنها على سبيل المثال «مشروع البتلو»، وكذلك «مشروعك»، الذي تم من خلاله حتى الآن، تنفيذ أكثر من 36 ألف مشروع، ساعدت على توفير 90 ألف فرصة عمل.

نموذج تعاون متكامل بين البحيرة ومؤسسة «مصر الخير»

وفي كلمته، أكد السيد القصير أن وزارة الزراعة تعمل على تقديم كل أوجه الدعم إلى محافظة البحيرة، التي تُعد من أكبر المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية، كما أشار وزير الزراعة إلى التعاون المستمر مع مؤسسة «مصر الخير»، التي تتميز بالجدية والصدق، وكذا المشاركة مع محافظة البحيرة والبنك الزراعي كنموذج تعاون متكامل.

تحقيق التوازن في الأسعار وتوفير آلاف فرص العمل

واستعرض الوزير الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال تعظيم الثروة الحيوانية، وعلى رأسها المشروع القومي للبتلو، الذي تم من خلاله توفير 450 ألف رأس، لخدمة 400 ألف مستفيد، بتكلفة 6.5 مليار جنيه، وأضاف أن هذا الأمر ساهم فى تقليل الفجوة، وتحقيق التوازن في الأسعار، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية المتمثلة في مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المنفذه، حيث يجري التوسع في إنشاء المراكز التي تهدف إلى توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي جمعة على أهمية المبادرة التي تُعد إحدى صور عمارة الأرض وتنميتها، حيث أن المشروع يُعد نموذجاً يهدف إلى تحريك المجتمع نحو الأفضل لتحقيق حياة كريمة.

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف توزيع أكثر من 1000 رأس، بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة.

وقام وزير الزراعة ومحافظ البحيرة، يرافقهما الدكتور علي جمعة، وعلاء فاروق، بتوزيع عدد 10 عقود لصغار المربين لحصولهم على «عجلات عشار»، بقروض ميسرة، من خلال البنك الزراعي المصرى والبنك الأهلي، ويصل إنتاجها من الألبان إلى ما يتراوح بين 25 و30 كيلوجرام في اليوم، ولفت الوزير إلى توفير جميع سبل النجاح والخدمات والرعاية البيطرية اللازمة، والتنسيق مع صندوق التأمين على الماشية.