إزالة 92 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم، تنفيذ عددا من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 19، وأسفرت عن إزالة 80 حالة تعدٍ بنطاق 8 مراكز بالمحافظة، بإجمالي مساحة بلغت 14561 م2، تضمنت إزالة 11 حالة تعد في المهد بنطاق الوحدات المحلية لقرى النمرية وكوم الفرج والصديق الجديدة على مساحة 7815 م2، عبارة عن أسوار طويلة وعرضية ومبنى بالطوب الأبيض وخزانات مياه وتجريف أرض زراعية.

حملات مكبرة لإزالة التعديات

كما تم تنفيذ عدد 49 حالة زراعة وري بمساحة 2351 م بقرى كوم أشو والأمراء بكفر الدوار، وإزالة 6 حالات تعد بمساحة 1294 م بقرية الطود بكوم حمادة.

كما تم إزالة حالة تعدي بمساحة 1200 م في الدمياطي المعدية بإدكو، وإزالة 4 حالات تعدي بمساحة 666 م2 في محلة فرنوي بشبراخيت، وهي عبارة عن ردم حفر وسور، وإزالة حالتي تعدي بمساحة 200 م2 عبارة عن مبانٍ مخالفة دون ترخيص في بدر، وإزالة عدد 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 600 متر، عبارة عن مبانٍ من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية وشدات خشبية بمدينة الدلنجات والقرى، وتم التحفظ على معدات البناء، كما تم ردم حفر قواعد على مساحة 300 متر بكوم زمران.

التعديات على الأراضي الزراعية

وقامت مديرية الزراعة بالبحيرة، برئاسة بدر محمد بدر، بإزالة 12 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 3611 م2 في مراكز كوم حمادة وإدكو ووادي النطرون وإيتاي البارود من خلال الإدارات الزراعية وبالتعاون مع الوحدات المحلية والشرطة ومهندسي حماية الأراضي.