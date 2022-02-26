طفلة تتخلص من حياتها شنقا في البحيرة.. «أهلها عاتبوها على سوء درجاتها»

لقيت طالبة مصرعها بإحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، بعدما أقدمت على التخلص من حياتها بشنق نفسها داخل منزلها، وذلك إثر مرورها بحالة نفسية سيئة.

إخطار بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد استقبال مستشفى إيتاي البارود المركزي، الطفلة «رواندا.ا.م» 14 عاما، جثة هامدة، ادعاء شنق داخل المنزل.

مرورها بحالة نفسية سيئة السبب

وتبين من التحريات أن الطفلة أقدمت على التخلص من حياتها عقب معاتبة أهلها لها بسوء درجاتها في الامتحانات، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

وبسؤال أهلها قرروا بمرورها بأزمة نفسية نتيجة سوء درجاتها في الامتحانات، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها.