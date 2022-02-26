ضبط 1934 قضية تهرب ضريبي بـ 2 مليار جنيه ضمن جهود الداخلية في أسبوع

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها ، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .. وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) .. فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .. حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

حصيلة الجهود في مجال الأمن العام

إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية، السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 54 متهما، وبحوزتهم 29 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 46 قطعة سلاح أبيض.

ضبط 32 قضية إتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ 4446 حكم قضائى متنوع.

ضبط 2 تشكيل عصابى ضما 9 متهمين.

إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع 18 عنصر وضبط 416 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن «أسيوط – الجيزة- الغربية - الدقهلية – الإسكندرية – بنى سويف – القليوبية – الشرقية – السويس - المنيا – المنوفية – دمياط - الأقصر – بورسعيد – قنا – البحر الأحمر – الإسماعيلية – الفيوم - أسوان» وبحوزتهم «255 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة»، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها «سرقة – سلاح – مخدرات - قتل».

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط 812 قطعة سلاح نارى أبرزها «92 بندقية آلية – 112 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 52 مسدس – 556 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة».

ضبط 1180 قطعة سلاح أبيض.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة وبداخلها 18 خزينة – 1500 طلقة صوت.

ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة:

ضبط 16 تشكيل عصابى ضموا 76 متهم إعترفوا بإرتكاب 59 حادث سرقة متنوعة .

ضبط 34 قضية أحداث.

إعادة سيارة مُبلغ بسرقتها .

كشف غموض (65) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (93) متهماً.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (491092) حكم قضائى بإجمالى (35013) محكوم عليه ، وذلك على النحو التالى:

(1837) حكم جناية.

(173936) حكم حبس.

(247071) حكم غرامة.

(68248) مخالفة.

الأمن الإقتصادي

القضايا التموينية: ضبط (9461 قضية تموينية متنوعة) .. جاءت على النحو التالى:

ضبط (153) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (1558 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 210330 جنيه).

ضبط (35) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (679175 لتر) لبيعها فى السوق السوداء.

ضبط (9273) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (239٫399) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (302) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (508٫759 طن- 310٫103 ألف عبوة غذائية – 11٫722قطعة متنوعة) ، وكذا ضبط (114) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات وزنت (44٫662 طن – 63٫929 عبوة زيت طعام –– 244 بطاقة ذكية).

قضايا التيار الكهربائي:

ضبط 85036 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (68,365,926) مليون جنيه.

قضايا التهرب الضريبي:

ضبط 1934 قضية فى مجال التهرب الضريبى: ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين، بمبالغ مالية بلغت 2 مليار و982 مليون و694 ألف و906 جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 5 مليون و98 ألف و5.3 جنيه.

قضايا الأموال العامة:

ضبط (29) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة أبرزها (النقد والتهريب - الإختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية – غسل الأموال – الكسب غير المشروع) بقيمة إجمالية بلغت (034, 092, 76 مليون جنيه).

قضايا النقل والمواصلات:

ضبط (5) تشكيل عصابى ، ضموا (21) متهم ، إرتكبوا (5) وقائع متنوعة.

ضبط (2811) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

قضايا المصنفات:

فى مجال ضبط قضايا المصنفات ضبط (238) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالى: (122) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات: بإجمالى مضبوطات بلغت (8077) تمثلت فى (عبوات مستخلصات الأعشاب والأدوية - هواتف محمول - هارد ديسك ماركات مختلفة – أيباد – لاب توب – أختام مختلفة – مايك صوت – فلتر صوت – كارت صوت – سماعة رأس) ، وكذا ضبط (116) قضية فى مجال جرائم المطبوعات: بإجمالى مضبوطات بلغت (13235) تمثلت فى (كتب وأغلفة أدبية وروائية وكتب دراسية دون الحصول على تفويض من الجهات المختصة وأصحاب الحقوق المادية والأدبية).

قضايا البيئة والمسطحات المائية:

ضبط (473) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1489) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، (270) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، (108) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (147) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (696) لنش سياحى.

فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا)

ضبط (6413) قضية تموينية متنوعة.

ضبط (1213) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بمضبوطات بلغت (6106) أرجيلة.

غلق (4764) محل مخالف لمواعيد الغلق.

ضبط عدد (52071) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (51761) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (310) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

فى مجال مكافحة المخدرات

ضبط (1320) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها (1454) متهم.. وبحوزتهم الآتى:-

كمية من مخدر البانجو ، وزنت (1224٫641 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (518٫301 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (29٫245 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (16٫511 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (7٫655 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو ، وزنت (800 جرام).

كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (1٫743 كيلو جرام).

كمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (50 جرام).

عدد (130,228 ألف قرص مؤثر مخدر).

عدد (60,928 ألف قرص ترامادول مخدر).

عدد (45,100 ألف قرص كبتاجون مخدر).

عدد (8925 قرص سابكسون).

ضبط (2) قضية غسل أموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (122) مليون جنيه ، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (4) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى ( 57٫000٫000 مليون جنيه).

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (11) قضية بإجمالى (18) متهم .. بمضبوطات بلغت (2طن ، و260 كيلو جرام).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (307555) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (68016 مخالفة تجاوز السرعة المقررة – 2211 موقف عشوائى).

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية : تم رفع (581 سيارة – 88 دراجة نارية).

فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (18866) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:-

المرور على عدد (183) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (659) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية جميع الحالات .

فحص الإشتراطات الصلاحية الفنية لعدد (266) مركبة، وتبين صلاحيتها جميعاً من الناحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3815) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (201) سائق منهم.

فى مجال أمن الموانئ

ضبط (20) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (81) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية).

فى مجال الأمن السياحى

ضبط (398) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.