تقطيع جثمان شاب على يد شقيقين لإقامته علاقة غير شرعية مع والدتهما

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض على «شقيقين» في منشأة ناصر بتهمة قتل عشيق والدتهما، وتقطيع جثمانه والتخلص من الجثمان في أماكن عدة بمنشأة ناصر، وتمكنت أجهزة الأمن من كشف هوية الشاب القتيل ويدعى «عرفة.م» 30 سنة من محافظة أسيوط يعمل فرانًا بالقاهرة.

تقطيع جثمان فران

وبحسب تحريات المباحث فإن المتهمين نفذا الجريمة انتقامًا من الشاب عندما دخلا المنزل ووجداه في علاقة غير شرعية مع والدتهما فتمكنا من قتله وتقطيع جثمانه وإلقائه في مناطق متفرقة بهدف طمس معالم الجريمة لكنها انكشفت عندما عثر المارة عن رأس الشاب المجني عليه، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم حتى نجحت أجهزة الأمن فى جمع باقي الجثمان.

علاقة غير شرعية

وكشفت مباحث القاهرة أن الشاب المجني عليه كانت تربطه علاقة بسيدة منذ عدة أشهر من خلال ترددها عليه في المخبز الذي يعمل فيه لشراء الخبز، وعندما عاد ابناها إلى المنزل وجدا الشاب برفقة والدتهما فاعتديا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ومات على أثر إصابته وتمكنا من التمثيل بالجثمان وتقطيعه إلى 4 أجزاء.

حبس المتهمين

واعترف الشابان المتهمان بتفاصيل الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وأحيلا إلى النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته، وشمل القرار حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.