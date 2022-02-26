قصر العيني الفرنساوي: رصدنا نتائج إيجابية لأدوية كورونا الجديدة

كشف الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، تفاصيل استخدام الأدوية الجديدة المساهمة في علاج فيروس كورونا «كوفيد 19» على المواطنين المصابين بالمرض، قائلًا: «استخدمنا دواء ايفوشيلد البريطاني المنتج من شركة أسترازاينكا، ودواء شركة ميرك الأمريكية»، مضيفًا أن نتائج استخدامهما على عدد من المرضى كانت إيجابية، ولم نرصد أي مشكلات أو أعراضًا جانبية شديدة مع المرضى خلال الفترة الحالية، وحالتهم في استقرار وتحسن.

«الحديدي»: نتعامل مع الحالات الشديدة بـ«مونوكلونال انتي بديز»

وأضاف «الحديدي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الدواء جُرب وفق البروتوكول المتبع من قبل وزارة الصحة، بجانب الحصول على البروتوكول السابق إقراره لعلاج كورونا، لافتًا إلى أنه فور قدوم المريض للمستشفى يخضع للكشف الطبي، قم منحه البروتوكول والأدوية لاستكمال العلاج في المنزل، مشيرًا إلى أن الأدوية تؤخذ للحالات البسيطة والمتوسطة بالنسبة لدواء إيفوشيلد ودواء ميرك، وبالنسبة للحالات الشديدة يجري التعامل معها بعقار «مونوكلونال انتي بديز».

الحديدي: غالبية المصابين من غير الحاصلين على اللقاح

وأكد مدير قصر العيني الفرنساوي، أن غالبية الحالات المصابة بالمرض من غير الحاصلين على لقاحات كورونا بالنسبة للحالات الشديدة، والمتوسطة، مناشدًا المواطنين بضرورة الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالمرض، وسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة المصرية للحصول على لقاح كورونا في أسرع وقت، لافتًا إلى أن جميع اللقاحات أمنة، ولم تظهر لها أي أعراض جانبية خطيرة، وساهمت في الحد من انتشار المرض.