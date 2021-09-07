 إيرادات الأفلام في السينما المصرية.. «ماكو» يتصدر القائمة

قبل الذهاب للسينمات، يبحث الجمهور عن إيرادات الأفلام في السينما المصرية، وقد تصدر فيلم «ماكو» صدارة إيرادات الأفلام التي تعرض حالياً بالسينمات، ونجح في الحفاظ على المركز الأول، حيث حقق حتى يوم الأحد الماضي، 613 ألفًا و375 جنيهاً.

معلومات عن فيلم ماكو

تدور أحداث فيلم «ماكو» عن العبارة «سالم إكسبريس» الغارقة في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي، سبق وأن شارك في العديد من الأفلام العالمية الشهيرة.

الفيلم إنتاج «بيراميدز» للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، وإشراف عام محمد التلباني، ومدير تسويق كريم هشام، وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي.

إيرادات الأفلام في السينما المصرية

حقق فيلم «الإنس والنمس»، للفنان محمد هنيدي، إيرادات وصلت إلى 367 ألف جنيه أمس، ليحتل المرتبة الثانية بعد فيلم «ماكو» الذي تصدر إيرادات شباك التذاكر.

الفيلم من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، عارفة عبدالرسول، بالإضافة إلى بيومي فؤاد وشريف دسوقي.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم «موسى»، حيث حقق مايقرب من 237 ألف جنيه، وهو من إخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كل من النجوم كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله.

وجاء فيلم «200 جنيه»، في المرتبة الرابعة، وحقق مايقرب من 184 ألف جنيه، وهو من بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم إسعاد يونس وليلى علوي وأحمد السقا وأحمد رزق وأحمد السعدني ومي سليم ودينا فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج محمد أمين.

فيلم «العارف» يحقق 178 ألف جنيه

فيلم «العارف» حقق 178 ألف جنيه فقط أمس، وهو من بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، كارمن بصيص، وقد تألق الفنان أحمد فهمي بدور جديد عليه لم يقدمه من قبل، وهو دور الهاكر، الذي يبحث باستمرار عنه الفنان أحمد عز من أجل القبض عليه.

بينما حقق فيلم «البعض لا يذهب للمأذون »، مايقرب من 57 ألفا، وفيلم «مش أنا» يتذيل إيرادات دور العرض فيلم «مش أنا» حقق ما يقرب من 39 ألف جنيه، وهو من بطولة تامر حسني، وحلا شيحة.