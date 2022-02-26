نقيب الممثلين: السيسي أول رئيس يهتم بصحة الفنانين

طمأن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الجمهور المصري والعربي على صحة الفنان القدير سمير صبري، مشيدًا في الوقت ذاته بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكفل الدولة بعلاج الفنان سمير صبري، معقبًا: «كل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، مش لاقيين كلام نقوله ونشكره لرعايته للفن والفنان المصري واهتمامه وحرصه الدائم على رعاية فناني مصر والمبدعين والمثقفين».

السيسي توجه هو وحرمه لزيارة الفنانة شادية

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُعد أول رئيس جمهورية يهتم بالفنان المصري ومعاشه وعلاجه وحالته الصحية»، موضحًا: «الرئيس السيسي توجه مع حرمه لزيارة الفنانة شادية ولم ننس هذا الموقف بجانب زيارته للفنانة نادية لطفي، وتسميته لكوبري باسم الفنان الراحل سمير غانم».

السيسي يعشق تراب هذا الوطن

وأشار نقيب المهن التمثيلية، إلى أن هذه المواقف لم نراها من رئيس قبل الرئيس السيسي، مشددًا: «هذا ليس غريبًا عن رجل يعشق تراب هذا الوطن، ونحن نعشقه ونقدره، وباسمي وباسم كل فناني مصر أتوجه له بالشكر والامتنان والتقدير على هذه اللافتة الكريمة لعلاج الموسوعة الفنية الكبيرة الفنان سمير صبري»، موضحًا أن حالة الفنان سمير صبري جيدة وهو في غرفة عادية؛ وليس في غرفة عناية مركزة كما يردد البعض من شائعات.

لم يُحدد موعد عملية سمير صبري حتى الآن

وأوضح الدكتور أشرف زكي، أن اتصال مؤسسة الرئاسة والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكل المسؤولين بالفنان سمير صبري رفع من معنوياته وكانت حالته الصحية والمعنوية والنفسية مرتفعة جدًا، مؤكدًا أن سمير صبري من المفترض أن يخضع لعملية تركيب دعامة، ولم يُحدد موعدها حتى الآن.