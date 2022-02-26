نقيب المهن التمثيلية: الفنانة جلا فهمي توفيت فجأة بعد أزمة قلبية

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن خبر وفاة الفنانة الراحلة جلا فهمي كان مفاجئًا، موضحا أنه علم بإصابتها بأزمة قلبية اضطرت عائلتها على إثر ذلك نقلها للمستشفى من أجل إسعافها، الأمر الذي لم ينجح فيه الأطباء ولفظت أنفاسها الأخيرة.

«زكي»: العائلة عودة ابن الفنانة من السفر لإقامة جنازتها

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه قد تواصل مع شقيقها وأكد له أن العائلة تنتظر مجيء ابنها من السفر مساء اليوم السبت، وفي حال عاد في موعده سيتم إجراء جنازتها ظهر الغد.

«زكي»: الحالة الطبية للفنان سمير صبري أفضل بكثير

وبالنسبة للفنان سمير صبري، أوضح نقيب المهن التمثيلية أن وضعه الصحي أفضل بكثير مما كان عليه من قبل، «كنا عنده النهاردة، وهو محاط بحب كل الزملاء، والوسط الفني كله عنده، وهو محبوب جدا وموسوعة كبيرة، وبنشكر فخامة الرئيس على لافتته الكريمة التي تعبر عن اهتمام سيادته بالفن والفنانين المصريين، وتم التواصل مع المؤسسة الرئاسية وأخبروا المستشفى بتحمل نفقات علاج الفنان سمير صبري، وخلال أيام سيتم إجراء العملية».

وأكد أن كافة المواطنين يروا بأعينهم دعم مؤسسة الرئاسة إلى القوى الناعمة المصرية وفنانيها ومبدعيها ومثقفيها، ولكن هناك محاولات لتشويه الفن المصري.

وأعلن الاتفاق خلال لقائه الأخير مع كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على عقد مؤتمر كبير لعمل بروتوكول أو كود لوثيقة ميثاق الشرف للإعلامي الفن تحديدا، «إحنا منقدرش نستغنى عن الإعلام أو الصحافة، وكلنا منظومة واحدة».