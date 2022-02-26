«ابنة ونيس» تنجو من الموت: تعرضت لتسمم ونقص في الأكسجين

كشفت الفنانة هدى هاني، الشهيرة بدور «جهاد» في سلسلة مسلسلات «يوميات ونيس»، عن تعرضها لأزمة صحية بعد استنشاقها لغاز أول أكسيد الكربون الناتج عن سخانات احتراق الوقود، مشيرة إلى أنها عانت من نقص الأكسجين في الدم، وتسمم.

هدى هاني تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

ونشرت هدى هاني فيديو لها أثناء خضوعها لعمل أشعة في المخ عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت على الفيديو قائلة: «أنا من الناس اللي عمري ولا نزلت صورة ليا وأنا مريضة أو فيا حاجة مكسورة أو مركبة كانيولا أو أقول ادعولي أو أي حاجة من دي.. (لأني مش بفضل أعمل كده)، بس التجربة المرة دي غريبة ومختلفة وحبيت أشاركها معاكم عشان تاخدوا بالكم كويس».

وأضافت: «ربنا أراد إني أبقى فيها والحمد لله على كل حاجة ربنا يعملها، ده كان أشعة على المخ والصدر وطبعا تحاليل دم وتركيب أكسجين وغيره وغيره وناس دخلت الرعاية المركزة عشان تسمم دم ونقص الأكسجين في الدم».

هدى هاني: استنشقنا غاز أول أكسيد الكربون

كما تابعت هدى هاني حديثها عن تفاصيل ما جرى لها: «اللي حصل إن أنا و4 بنات معايا كمان استنشقنا غاز أول اكسيد الكربون مع غاز الكلوريد الناتج من حمام السباحة وسخانات احتراق الوقود اللي طلعت لنا الشي اللي استنشقناه من غير ما نحس بيه، لأنه ولا لون ولا طعم ولا رائحة خاااالص، وده الغاز اللي بيسموه (الموت اللذيذ) لأنك مش بتحس بأي حاجة غير إنك بيغمى عليك وإنت ونصيبك في الوقت اللي قعدته مع الغاز دهه، لأن الأكسجين بيحصل إنه مش بيوصل للمخ ودي معروف بيحصل بعدها إيه».

هدى هاني توجه النصيحة لجمهورها بعد أزمتها الصحية

كما وجهت النصيحة لجمهورها، قائلة: «مش عارفة إيه حل الموضوع ده غير إنكم تأمنوا نفسكم كويس وتاخدوا بالكم من سخانات الغاز اللي في البيوت، وفي الأول والآخر ربنا بيسترها معانا ...قدر الله وما شاء فعل... اتكتب لنا عمر جديد والحمد لله رب العالمين».