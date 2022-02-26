موعد ومكان جنازة جالا فهمي.. الأسرة تنتظر وصول نجلها من خارج البلاد

كشفت نقابة المهن التمثيلية، لـ«الوطن»، عن أن صلاة الجنازة على الفنانة جالا فهمي، ستقام غدا بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود، بالجيزة، عقب وصول نجلها الأكبر من الموسيقار عمر خيرت، من خارج البلاد.

وغيب الموت، جالا فهمي، عن عمر ناهز 59 عاما، بعد نقلها لمستشفى السلام بالمهندسين، أمس، عقب إصابتها بضيق تنفس حاد نتيجة تعرضها لجلطة بالقلب، وتوفيت صباح اليوم 26 فبراير.

سبب وفاة جالا فهمي

وانفردت «الوطن» بنشر بيان وفاة الراحلة، الصادر من المستشفى، وتبين أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب نتيجة جلطة حادة بالقلب، مع اضطراب شديد في الوعي، وفشل تنفسي حاد، أدى إلى توقف عضلة القلب والوفاة، بعد يوم واحد من دخولها المستشفى.

وكشف مصدر مقرب من الفنانة الراحلة، أنه جرى إبلاغ الأسرة وحضروا إلى المستشفى لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جالا فهمي، ومن المقرر استلام الجثمان غدا، من المستشفى، من أجل أداء صلاة الجنازة.

مسيرة جالا فهمي

بدأت جالا فهمي مسيرتها كمذيعة، ومن ثم انتقلت إلى السينما، وتميزت بإتقان عدة لغات ومنها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، بسبب نشأتها وسط عائلة تتقن اللغات، خاصة أن والدتها خريجة «آداب فرنسي»، بجانب أنها نشأت في دولة تشيلي، ومن ثم ذهبت إلى مدريد.

وتخرجت جالا فهمي، في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وشاركت في العديد من المهرجانات العالمية، ومن أشهر أفلامها «جالا جالا، طأطأ وريكا وكاظم بيه، يوم مر ويوم حلو».