نجوم الفن ينعون جالا فهمي: اللهم عاملها بما أنت أهله

حرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنانة الراحلة جالا فهمي عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، فقد تحوَّلت صفحات عدد من الفنانين لدفتر عزاء.

وجاءت تعليقات نجوم الفن على رحيل جالا فهمي كالتالي

فقد نعتها الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعاها الفنان وائل عبدالعزيز عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، جالا فهمي في ذمة الله.. أنا مش مصدق».

وقال الفنانة ناهد السباعي عبر موقع الفيديوهات إنستجرام: «اللهمّ أبدلها داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهلها، وأدخلها الجنّة، وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النّار، اللهمّ عاملها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هي أهله، اللهمّ اجزها عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً».

وقالت الفنانة زينة «البقاء والدوام لله.. توفيت الفنانة جالا فهمي أرجو الدعاء لها.. ربنا يرحمها ويغفر لها».

وفاة جالا فهمي

أعلنت الإعلامية بوسي شلبي منذ ساعات قليلة، وفاة الفنانة القديرة جالا فهمي، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها: «البقاء لله.. الفنانة جالا فهمي».

كما أعلن شقيقها مدير التصوير مصطفى فهمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة شقيقته قائلا: «انتقلت إلى رحمة الله أختي جالا فهمي».

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفنانة جالا فهمي، غدا بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود، بالجيزة، عقب وصول نجلها الأكبر من الموسيقار عمر خيرت، من خارج البلاد.