643 مليار دولار في البنك المركزي الروسي تنتظر عقوبات أمريكا

يترقب البنك المركزي الروسي، فرض عقوبات من قبل أمريكا عليه، في إطار الخطوات التي تتخذها واشنطن لمعاقبة روسيا على شنها العملية العسكرية ضد أوكرانيا، التي بدأت فجر الخميس، وتتواصل لليوم الثالث على التوالي، وأكدت موسكو اليوم، أنها استنفرت جميع قواتها في أوكرانيا لمواصلة اجتياح أراضيها، جراء «تعنت كييف في عملية التفاوض».

ولجأ كثير من الدول الغربية، والولايات المتحدة، إلى تجميد أصول روسية وفرض عقوبات مالية على موسكو، كنوع من العقاب بسبب التحرك العسكري الروسي، إلا أن موسكو في المقابل تؤكد أنها أعدت خطة لمواجهة تلك العقوبات.

عقوبات أمريكا تطال 643 مليار دولار في البنك المركزي الروسي

وقالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، نقلا عن مصادر، إن أمريكا تدرس فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي، إذ تستهدف العقوبات 643 مليار دولار وهي نسبة كبيرة من الاحتياطي، تقول المصادر إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جمعها قبل غزو أوكرانيا.

وأكدت المصادر أنه لم يتخذ قرار نهائي بشأن عقوبات أمريكا على البنك المركزي الروسي، إذ أن القرار النهائي يبقى بيد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يدرس ويناقش جميع الخيارات الممكنة التي يمكن اتخاذها بصورة عاجلة لوقف الرئيس الروسي، عن الاستمرار في العملية العسكرية ضد أوكرانيا.

وتؤكد المصادر أن أي خطوة يجري اتخاذها من قبل واشنطن ضد موسكو تكون بالتعاون مع حلفائها، خاصة في أوروبا، لكي تحقق أكبر تأثير ممكن ضد روسيا، علما بأن مسألة معاقبة البنك المركزي الروسي كانت مطروحة منذ نهاية الشهر الماضي.

«بايدن»: كل تحركات «بوتين» تأتي بنتائج معاكسة

في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم، إن التعليقات من فنلندا والسويد المحايدتين حول احتمال الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، تظهر عمق سوء تقدير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتداعيات غزو أوكرانيا، وفق ما نقلت قناة «سكاي نيوز».

وقال «بايدن» إنه ليس حلف شمال الأطلسي الناتو فحسب أكثر وحدة، بل كل الدول موحدة ضد روسيا، معتبرا أن كل ما يقوم به الرئيس الروسي يأتي بنتائج معاكسة.