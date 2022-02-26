5 حالات يحصل فيها العامل على تعويض في القانون الجديد.. اعرف حقك

يعد مشروع قانون العمل الجديد من أهم التشريعات التي يجرى مناقشتها في البرلمان، حيث تخدم طائفة كبيرة ومهمة يقوم عليها اقتصاد البلاد وهي طائفة العمال، وهم أكثر من 3 ملايين عامل على مستوى الجمهورية، ويعمل القانون الجديد على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كما يقدم العديد من المزايا للعامل، والتي لم يوفرها أي تشريع سابق، وهو ما يجعله تشريع فريد من نوعه.

حالات حصول العامل على تعويض

وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 حالات يحق فيها للعامل الحصول على أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وهذه الحالات هي:

1ـ فصل العامل عند تقديم شكوى ضد صاحب العمل.

2ـ فصل العامل عند اعتراضه على شيء يضر بحقوق العامل.

3ـ فصل العامل عند استخدامه للإجازات الخاصة به.

4ـ فصل العامل بسبب حالته الاجتماعية.

5ـ فصل المرأة العاملة بسبب حملها.

قانون العمل الجديد

وقال النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ انتهى من مناقشة قانون العمل الجديد، وذلك بعد مناقشته على مدار جلسات عديدة للوصول لأفضل شكل للقانون، وتوفير كل المزايا التي يحتاجها العامل.

مزايا قانون العمل الجديد

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروع قانون العمل الجديد يقدم العديد من المزايا المختلفة للعامل، والتي كان منها «إجازة أبوة»، حيث لم تكن موجودة في أي قانون سابق، كما منح القانون الجديد المرأة إجازة وضع لمدة أربع شهور، ووفر لها العديد من الامتيازات التي تحتاجها.

قانون التأمين الموحد

وكان مجلس الشيوخ، قد وافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد، وذلك خلال جلساته العامة التي عقدت في دور الانعقاد السابق، وذلك بعد العديد من الجلسات في مناقشة مواد القانون، ويستعد مجلس النواب لمناقشة قانون التأمين الموحد خلال جلسته العامة غدا.