رئيس الجالية المصرية في روسيا: نحرص على متابعة أحوال أبنائنا باستمرار

كشف أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية في روسيا، أنه هناك تواصل باستمرار بين الجالية المصرية في روسيا، وفي أوكرانيا، خلال هذه الفترة، وذلك للاطمئنان على أحوال المصريين داخل البلدين.

تواصل مع السفارات المصرية في البلدين ومع «الهجرة»

وأشار رئيس الجالية المصرية في روسيا، فى تصريح خاص لـ «الوطن»، إلى أن هناك تواصلا أيضا مع السفارتين المصريتين في البلدين، روسيا وأوكرانيا، بجانب جهود وزارة الهجرة المصرية، في التواصل باستمرار مع أبناء الجالية المصرية داخل البلدين، لمتابعة الموقف أولا بأول.

وأوضح «العيسوي»، أن أوضاع أبناء الجالية المصرية في روسيا جيدة، وهناك تواصل مستمر من قبل الرابطة، لمتابعة أحوال المصريين الموجودين داخل روسيا، سواء المقيمين أو الدارسين بها.

صفحة السفارة المصرية في روسيا ترد مباشرة على جميع الاستفسارات

وأضاف: «بنتواصل مع المصريين في جميع المدن الروسية من المقيمين فى روسيا، والمقيمين الدائمين بنتواصل معاهم، والسفارة معانا لو فيه أى حاجة بيقوموا بيها على أكمل وجه».

كما أشار رئيس الجالية المصرية في روسيا، إلى أن صفحة السفارة المصرية في روسيا، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تتواصل باستمرار مع المصريين في روسيا، وترد مباشرة على جميع الاستفسارات التى يطرحها المصريون في روسيا.

وأضاف «العيسوي»: «تليفوني متاح 24 ساعة لكل المصريين في روسيا، بنتواصل باستمرار مع السفارة ومع وزارة الهجرة المصرية».

حتى الآن لا يوجد أى مشاكل تواجه أبناء الجالية داخل الدولة المضيفة

وأكد رئيس الجالية المصرية في روسيا، أنه حتى الآن لا يوجد أي مشاكل تواجه أبناء الجالية، داخل الدولة المضيفة، حيث إن الجالية بأكملها ملتزمة تماما، وعلى تواصل دائم مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، للاطمئنان على أبناء الجالية، وتحقيق احتياجاتهم أثناء تواجدهم بالدولة المضيفة.