27 من الدول المساعدة لأوكرانيا تتفق على منحها أسلحة فتاكة

اتفقت الدول المساعدة لأوكرانيا، وعددها نحو 27، على تقديم جميع المساعدات العسكرية والطبية اللازمة لها، في إطار الخطوات التي تتخذها الدول الحليفة لأوكرانيا، ضد العملية العسكرية الروسية التي تواصلت لليوم الثالث على التوالي، حيث تدور اشتباكات عند أطراف العاصمة كييف، بينما تواصل الدول الغربية ضغوطها على موسكو، لوقف عمليتها العسكرية، لكن دون جدوى.

واعتمدت استراتيجية الدول الغربية المناهضة لحرب روسيا على أوكرانيا على استراتيجيتين، الأولى فرض عقوبات اقتصادية على موسكو، والثانية تيسير كل سبل الدعم للجانب الأوكراني سواء عسكريا أو إنسانيا.

الدول المساعدة لأوكرانيا تشمل أمريكا وبريطانيا

وذكرت قناة «سكاي نيوز»، اليوم، أن الدول المساعدة لأوكرانيا، التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وعددا من الدول الغربية، يصل إجمالا إلى 27 دولة، اتفقت على منح مزيد من الأسلحة والإمدادات الطبية إلى جانب مساعدات عسكرية أخرى.

وأكدت تلك الدول أنها تقدم هذه المساعدات إلى أوكرانيا لمساعدتها في التصدي للهجوم الروسي، الذي بدأ فجر الخميس الماضي، وسط تفوق عسكري روسي كما هو متوقع.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية ودول حلف شمال الأطلسي بين أكثر الدول الداعمة لأوكرانيا، في ظل العداء الكبير بين تلك الدول وروسيا.

مساعدات تشمل أسلحة فتاكة لأوكرانيا

ونظم وزير الدفاع البريطاني بين والاس، مساء أمس، مؤتمرا للمانحين بشأن المساعدة العسكرية التي يمكن تقديمها إلى أوكرانيا، ولفت إلى أن هناك اتفاقا بين الدول المساعدة لأوكرانيا على تقديم المساعدة اللازمة.

وأوضحت قناة «سكاي نيوز» أن المساعدات ستكون أسلحة فتاكة كالذخائر والأسلحة المضادة للدبابات والأسلحة المضادة للطائرات، ومساعدات أخرى غير فتاكة كالإمدادات الطبية.

وكانت الدول الغربية بدأت تقديم المساعدات إلى أوكرانيا حتى قبل قيام موسكو بعمليتها العسكرية، وذلك خلال الأسابيع الأخيرة، عندما حشدت روسيا قواتها على الحدود مع أوكرانيا.