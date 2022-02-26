أستاذ اقتصاد دولي: العقوبات على روسيا سترتد سلبا على مصالح أمريكا

قال الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية، إن مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشؤون أفريقيا أكد أنه لا بد من توخي الحذر عند فرض العقوبات المالية والاقتصادية على روسيا لأنها سترتد سلبا على كل مصالح أمريكا والدول الغربية.

زكي: العقوبات لن تكون فعاله مع روسيا

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة له عبر الفيديو من نيويورك ببرنامج «كلمة أخيرة»، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن العقوبات لن تكون فعالة مع روسيا لأنها أمضت ومنذ عام 2014 لتحسين وضعها الاقتصادي، ومن ناحية العملة النقدية فروسيا لديها 650 مليار دولار أمريكي.

زكي: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عمل على خفض نسبة الديون الخاصة بدولته

وأوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عمل على خفض نسبة الديون الخاصة بدولته، حيث أنه وفي 2014 وصل حجم الدين الروسي إلى 750 مليار دولار، وحاليا وصل الدين الخارجي لبوتين لا يتعدى الـ145 مليار دولار أي 18% من الدخل القومي الإجمالي.

وأكد أن العقوبات لم تطل أهم السلع الأساسية كالقمح والبترول والذرة والغاز الطبيعي، حيث أن أكبر أحتياطي من الغاز الطبيعي موجود في روسيا بواقع 48 تريليون متر مكعب، تنتج منه سنويا 22 تريليون، «الاحتياطي الروسي رهيب، وفرق كبير بينها وبين أمريكا لأن أمريكا لا يتعدى الاحتياطي الأمريكي 15%».