«الشهادات الادخارية».. سلاح البنوك لجذب مدخرات العملاء

يلجأ المواطنون دائماً إلى البحث عن وسائل ادخار آمنة، تدر عليهم عائداً مجزياً، خاصة فى ظل الظروف التى تعانى منها أغلب دول العالم، فضلاً عن حالة التخوف التى أصابت العديد من الأفراد، فى ظل تداعيات جائحة كورونا، والأزمات العالمية التى قامت بتهديد مختلف الدول.

وتقدم البنوك أنواعاً متعددة من أوعية الادخار أمام العملاء لاستثمار مدخراتهم بما يشبع احتياجاتهم سواء فى نسبة الفائدة، أو حرية سحب أو نقل أموالهم من وعاء إلى آخر مثل الشهادات، أو الودائع قصيرة الأجل أو حسابات التوفير، وكذلك أذون وسندات الخزانة.

وتعد أسعار الفائدة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير أحد أهم الأهداف التى تتنافس البنوك عليها لجذب مدخرات العملاء، والتى تختلف من بنك لآخر، ويتم التحرك فى هذه الأسعار فى حدود أسعار الفائدة التى يعلنها البنك المركزى، وحسب سياسة كل بنك، ونوعية العملاء التى يستهدفها، بجانب مستويات السيولة التى يحتاجها كل بنك. وتتصدر الشهادات قائمة أوعية الادخار فى البنوك، خاصة الشهادات ذات العائد الثابت، التى تحظى بإقبال كبير من صغار العملاء، كما توجد أنواع أخرى من الشهادات متغيرة العائد، التى ترتفع أو تنخفض فائدتها حسب قرار «المركزى».

ورغم ارتفاع الفائدة على الشهادات، تضع البنوك قيوداً على كسرها قبل انتهاء آجالها، حيث يحظر إلغاء العميل للشهادة قبل مرور 6 شهور على شرائها، وبعد مرور فترة الحظر وفى حال رغبة العميل إلغاء الشهادة لأى ظروف طارئة يتم خصم نسبة من جميع الفوائد التى حصل عليها طول فترة الشهادة حسب بنودها.

شهادات الادخار تستحوذ على 66% من إجمالى ودائع العملاء بالبنك الأهلى المصرى.. و56% ببنك مصر

ويرصد «الوطن الاقتصادى» حصة الشهادات الادخارية من إجمالى ودائع العملاء بعدد من البنوك بالقطاع المصرفى فى نهاية سبتمبر 2021، حيث أظهر المسح أن الشهادات تستحوذ على نسبة تصل إلى 66% من إجمالى ودائع البنوك.

واستحوذت شهادات الادخار بالبنك الأهلى المصرى على نحو 1.47 تريليون جنيه، وبنسبة 66% من إجمالى ودائع العملاء بالبنك، التى تبلغ نحو 2.22 تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر 2021. بينما بلغ حجم شهادات الادخار ببنك مصر 650.72 مليار جنيه، مستحوذة على نحو 56% من إجمالى الودائع التى تبلغ نحو 1.17 تريليون جنيه. وسجل إجمالى الودائع فى بنك القاهرة نحو 193.22 مليار جنيه، وبلغ حجم شهادات الادخار ما يعادل 72.03 مليار جنيه، مستحوذة على نحو 37% من إجمالى الودائع بالبنك. وعلى صعيد البنك التجارى الدولى، بلغ حجم الودائع نحو 403.08 مليار جنيه، لتستحوذ الشهادات الادخارية على نحو 100.77 مليار جنيه منها، بنسبة 25% من إجمالى الودائع.

الشهادات الثلاثية

وتعد الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت محل اهتمام كبير لدى عملاء البنوك، حيث تمنح العميل أكثر من دورية صرف لتتناسب معه، وتصل أسعار العائد الخاصة بها إلى 11.5%.

وتقدم 14 بنكاً هى: «الأهلى المصرى - مصر - العربى الأفريقى - تنمية الصادرات - الزراعى المصرى - الإسكان والتعمير - المصرف المتحد - الأهلى الكويتى - والاستثمار العربى» عائداً دورياً بمعدل فائدة يبلغ 11% على الشهادات الادخارية الثلاثية.

فيما تقدم نحو 4 بنوك: «العربى الأفريقى - قطر الوطنى - تنمية الصادرات - الإسكان والتعمير»، عائداً دورياً بمعدل فائدة يبلغ 10.75% على الشهادات الادخارية.

كما تمنح 5 بنوك: «القاهرة - قطر الوطنى - الإسكان والتعمير - المصرف المتحد- SAIB» نسبة فائدة تبلغ 10.5% على الشهادات الادخارية.

بينما يتيح بنكا «القاهرة - الإسكندرية» عائداً دورياً بمعدل فائدة يبلغ 10.25% على الشهادات الادخارية الثلاثية.

وعلى صعيد بنكى «التجارى الدولى - الإسكندرية»، يبلغ معدل الفائدة على الشهادات الادخارية نحو 10%، يصرف ربع سنوى فى البنك التجارى الدولى، وشهرياً فى بنك الإسكندرية.

فى السياق ذاته، يوفر بنك «تنمية الصادرات» عائداً دورياً بمعدلات فائدة تبلغ 10.8% و10.9% على الشهادات الادخارية الثلاثية، فضلاً عن «بنك saib» الذى يمنح شهادات ادخارية ثلاثية بمعدل فائدة يبلغ 10.6%.

ويتمثل أعلى عائد للشهادات الادخارية الثلاثية بالبنوك فى بنكى «الإسكان والتعمير» بمعدل 11.5%، و«ميد بنك» بمعدل 11.25%، وفيه يصرف العائد شهرياً مقدماً.

ويقدم بنك «التجارى الدولى» شهادات ادخارية بنسبة فائدة تتراوح بين 9.5% للعائد الشهرى، و9.75% للعائد ربع السنوى.

الشهادات الخماسية

تأتى شهادات الادخار الخماسية الثابتة بعوائد تنافسية ومدد صرف متنوعة، حيث يقدم بنكا «SAIB - الاستثمار العربى» أعلى عائد دورى على الشهادات بمعدل 11%، ويصرف شهرياً.

فى حين يقدم بنك «العربى الأفريقى» شهادات ادخارية بمعدل فائدة 10.88% يصرف سنوياً، و10.75% يصرف نصف سنوى، و10.63% يصرف ربع سنوى، و10.38% يصرف شهرياً.

ويقدم بنك «تنمية الصادرات» عائداً دورياً بمعدل فائدة 10.85% على الشهادات الادخارية الخماسية يصرف سنوياً، ومعدل فائدة يبلغ 10.75% يصرف ربع سنوياً.

وعلى صعيد البنوك التى تقدم شهادات ادخارية خماسية بمعدل فائدة 10.5%، فهى 4 بنوك: «القاهرة - التجارى الدولى - تنمية الصادرات - الأهلى الكويتى».

كما توفر 4 بنوك: «الأهلى - القاهرة - التجارى الدولى - الزراعى المصرى» شهادات ادخارية خماسية بمعدل فائدة يبلغ 10.25%.

وتعد شهادة البريمو الخماسية ذات العائد الثابت من بنك القاهرة من أهم وأعلى الشهادات ذات العائد الثابت والمتغير بمدد مختلفة، بعائد تنافسى يناسب العملاء كافة.

ويتيح بنكا «ميد بنك - التجارى الدولى» شهادات خماسية بعائد دورى بفائدة 10%، كما يوفر بنك قطر الوطنى شهادات بمعدل فائدة يبلغ 9.75%. ويقدم بنكا «مصر - التجارى الدولى» شهادات ادخارية بمعدل فائدة يبلغ 9.5%، فى حين يقدم بنكا «مصر - الإسكان والتعمير» عائداً دورياً بمعدل فائدة 9% على الشهادات الادخارية الخماسية.