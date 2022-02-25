سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 25-2-2022 في البنوك وشركات الصرافة

واصل الريال السعودي، استقراره في مصر، وفق آخر تحديث للبنوك أمس الخميس، على الرغم من اندلاع الحرب بين «روسيا - أوكرانيا»، ويُعد الريال السعودي من العملات الأكثر استقرارًا أمام الجنيه المصري في البنوك المختلفة، وسط هدوء الطلب على الريال السعودى في البنوك المصرية وشركات الصرافة بالرغم من بدء رحلات العمرة.

أفضل البنوك لبيع وشراء الريال السعودي اليوم

وتصدر بنك مصر اليوم الجمعة 25-2-2022 قائمة أفضل البنوك لبيع الريال السعودي من جانب المواطنين اليوم، ليباع بسعر 4.1825 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني الأفضل في بيع الريال للمواطنين بسعر 4.1804 جنيه.

وترصد «الوطن»، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، اليوم الجمعة 25-2-2022، في جميع البنوك المصرية.

أسعار الريال السعودي في البنوك المختلفة

وسجّل سعر بيع الريال السعودي اليوم الجمعة 25-2-2022 فى بنك المشرق سعر 4.202 مقابل 4.174 جنيه للشراء، وبيع فى البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 4.208 جنيه مقابل 4.067 جنيه للشراء، فيما عُرض للبيع بسعر 4.200 جنيه، مقابل 7 4.17 للشراء في بنك CIB، كما سجل سعر الريال السعودي ببنك كريدي أجريكول 4.202 جنيه للبيع مقابل 4.142 جنيه للشراء، وبيع الريال السعودي في بنك الإسكندرية بسعر 4.200 جنيه مقابل 4.157 جنيه للشراء، وبيع بسعر 4.207 جنيه مقابل 4.045 جنيه للشراء ببنك ميد، كما بيع بسعر 4.202 جنيه مقابل 4.165 للشراء في البنك المصري الخليجي.

عملات عربية ارتفع أمامها الجنيه المصري اليوم

وواصل الجنيه المصري اليوم الجمعة 25-2-2022 ارتفاعه أمام 3 عملات عربية، منها الريال اليمني ليباع بسعر 0.063 جنيه، وبيعت الليرة اللبنانية بسعر 0.010 جنيه وبيع الجنيه السوداني بسعر 0.035 جنيه فيما بيعت الليرة التركية 1.118جنيه .