صواريخ ستينجر.. أمريكا تقدم «السلاح اللاسع» لأوكرانيا أسوة بالأفغان

في إطار المساعدات العسكرية الغربية التي تقدم إلى أوكرانيا لمساعدتها في مواجهة العملية العسكرية الروسية، أعلنت الحكومة الهولندية عزمها إرسال 200 من صواريخ ستينجر الأمريكية، وهي السلاح الذي يعرف بـ«اللاسع»، وذلك بالتزامن مع إعلان روسيا استنفار جميع قواتها لمواصلة التوغل داخل الأراضي الأوكرانية، وذلك خلال اليوم الثالث من العملية العسكرية الروسية.

وقبل هولندا، أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية، زوارق محملة بمنظومة صواريخ ستينجر، وهي نفسها الصواريخ التي كانت أمريكا قدمتها من قبل للمقاتلين الأفغان خلال فترة الغزو السوفيتي لأفغانستان.

صواريخ ستينجر.. سلاح يمكن أن يغير موازين الحرب لصالح أوكرانيا

ولجأت كثير من الدول الغربية خلال الأسابيع الماضية، وحتى قبل بدء روسيا الحرب على أوكرانيا، إلى تزويد كييف بمزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية والمساعدات الطبية استعداد للحرب ولمقاومة الهجوم الروسي، ومنها صواريخ ستينجر التي يقال إنها يمكن أن تغير موازين الحرب.

وصاروخ ستينجر، هو صاروخ أرض جو، يمكن حمله على الكتف، ويعتمد نظام توجيهه بالأساس على الأشعة الحمراء ويعود إنتاجه إلى ستينيات القرن الماضي.

أهم المعلومات عن صواريخ ستنجر أو السلاح اللاسع

- تفوق سرعته سرعة الصوت.

يساعد في مواجهة العدو من مستويات أرضية منخفضة.

- يصل مدى الصاروخ إلى 5 آلاف كيلومتر.

-- يصل ارتفاعه لنحو 4800 كلم.

بدء العمل بـ صاروخ ستينجر في الجيش الأمريكي عام 1981

- قامت شركة جنرال ديناميكس الأمريكية بتصنيعه في ستينيات القرن الماضي.

- دخل الصاروخ الخدمة رسميا عام 1981 في الجيش الأمريكي.

- يصل وزنه إلى 15.2 كيلوجرام.

- وزن رأس صاروخ ستينجر 3 كلجم.

يستطيع الصاروخ إسقاط الطائرات المنخفضة المستوى

- يبلغ طول صاروخ ستينجر 1.52 متر.

- يبلغ قطر الصاروخ 70 ميلمتراً.

- يعمل الصاروخ بالوقود الصلب.

- يستطيع تدمير تهديدات الطيران منخفضة المستوى.