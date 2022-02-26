المبادرة الرئاسية تغير وجه الريف: منازل ومجمّعات خدمية ووصلات مياه وغاز

تواصل «حياة كريمة» تنفيذ مشروعاتها فى المحافظات، بهدف التخفيف عن كاهل المواطن والفئات الأولى بالرعاية بالقرى المدرجة ضمن المبادرة بتأهيل المنازل ورفع كفاءتها وإدخال وصلات المياه إليها، وتوصيل الغاز الطبيعى وتوفير فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتى للأسر، بهدف تغيير وجه الحياة فيها إلى الأفضل.

جامعة الإسكندرية تدرس تكثيف القوافل المجتمعية..مجمعات خدمية وزراعية وصرف فى قرى الغربية

ففى الإسكندرية، أعلن الدكتور محمد عبدالعظيم أبوالنجا، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة، عن عزم قطاع خدمة المجتمع بالجامعة تكثيف نشاط القوافل المجتمعية الخدمية المتكاملة خلال الفترة المقبلة لخدمة المناطق الأكثر احتياجاً ضمن فعاليات المبادرة. وقدم نائب رئيس الجامعة، الشكر لكل من ساهم وشارك فى إعداد وتنظيم القوافل التى تم إطلاقها خلال هذا الشهر من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة وطلاب والوزارات المعنية والهيئات والمجتمع المدنى لخروج القوافل بمثل هذا النجاح الكبير وتحقيقها صدى واسعاً على صعيد محافظة الإسكندرية. واستعرض الدكتور محمد أنور فراج، عميد كلية التربية، التقرير الشامل عن أعمال القوافل خلال شهر فبراير الجارى، مؤكداً تزايد أعداد الحالات التى تلقت الخدمة فى كل تخصصات القوافل، وفتح فصول جديدة لمحو الأمية وكيفية التنسيق بين كليات الجامعة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأهالى قرى وتوابع مدينة برج العرب والعامرية.

ودعا «أبوالنجا» إلى ضرورة إعداد حملات إعلامية لرصد وتقديم ما تنجزه الدولة فى مجال التعليم الجامعى وتعريف الرأى العام المصرى بالتطورات القائمة فى هذا المجال.

وبحث المجلس خلال اجتماعه أمس الأول استعدادات مشاركة الجامعة فى الدورة الجديدة لجائزة مصر للتميز الحكومى، والتى تأتى ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بالجهاز المؤسسى داخل الجامعة، حيث استعرض الدكتور علاء الغرباوى، وكيل كلية التجارة ومنسق لجنة جائزة التميز الحكومى، محاور الجائزة وأهدافها والجوائز الفرعية لها وكيفية التنسيق بين الكليات. وفى إطار متابعة القوافل الطبية التى تتم بالتعاون مع الجهات المختلفة فى قرى «حياة كريمة» بالمحافظة، تم تنظيم عدد من القوافل الشاملة، خلال الأيام الماضية، شملت قافلة بيطرية وأخرى زراعية وثالثة لمحو الأمية، لخدمة أهالى مركز ومدينة برج العرب القديمة. وجرى توقيع الكشف الطبى على عدد كبير من الحيوانات المختلفة من ماشية وأغنام وماعز وطيور، فى كافة التخصصات الإكلينيكية، والتى تشمل طب الحيوان والجراحة وأمراض الدواجن، كما تم عقد عدة ورش عمل للتوعية بالتصنيع الغذائى والتغذية الصحية، وزراعة الأشجار الخشبية، وكيفية الحفاظ على البيئة.

وعقدت الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ومؤسسة حياة كريمة اجتماعاً تم خلاله استعراض الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون الموقع بينهما بهدف توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً من خلال تقديم خدمات صحية واجتماعية وتدريبهم لمن هم أولى بالرعاية. وناقش الاجتماع الشراكة بين الجمعية ومؤسسة حياة كريمة، وتم بحث الأنشطة الخاصة بكل فرع من فروع الجمعية، كما تمت مناقشة سبل التصدى للقضية السكانية.

حضر الاجتماع الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، وممثلى مؤسسة حياة كريمة من مختلف المحافظات.

وفى الغربية أعلنت المبادرة عن بعض الأعمال التى يتم تنفيذها بنطاق مركز زفتى، عبر موقعها على موقع «فيس بوك»، حيث تشهد قرية شبراملس حفر أرضية مركز شباب شبراملس، أعمال المجمع الزراعى البيطرى والمجمع الخدمى وإنشاء نقطة إسعاف وأعمال الصرف الصحى وعمل قواعد خرسانية لمحولات الكهرباء، وأعمال وحدة طب الأسرة بقرية شبرا اليمن التابعة لشبراملس.. أما قرية تفهنا العزب، فإنها تشهد أعمال المجمع الخدمى، والمجمع الزراعى، وإنشاء مبنى الإسعاف، ومركز شباب تفهنا العزب.

وذكر بيان أنه يتم توسيع الطريق العام نهطاى - الضبابشة، وتأهيل إسعاف نهطاى ووحدة الغسيل الكلوى وبناء المجمع الزراعى البيطرى ومجمع الخدمات ومركز تنمية الأسرة ووحدة طب الأسرة فى قرية نهطاى.

وفى قرية شرشابة، سيتم رفع كفاءة مبنى الإسعاف ومبنى التضامن الاجتماعى وأعمال مجمع الخدمات الحكومية وأعمال المجمع الزراعى البيطرى وأعمال مدرسة الشهيد إبراهيم جمال الدين والمبنى الإدارى لمركز شباب الدكتور عبدالأحد جمال الدين وتوصيل الغاز الطبيعى للقرية. وفى قرية حانوت، يجرى تدشين مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى البيطرى ووحدة طب الأسرة، أما قرية كفر إسماعيل فإنها تشهد حفر كابل كهرباء متوسط الجهد، وأعمال محطة الرفع للصرف الصحى، وتطوير مدرسة كفر إسماعيل الابتدائية المشتركة.

وفى قرية سنبو الكبرى، يتم تحجير ترعة سنبو الكبرى وتطوير الوحدة الصحية ومد مواسير الصرف الصحى، وفى باقى القرى تتم أعمال تجديد مدرسة الشهيد طلبة السايح بقرية الدغايدة وأعمال توصيل الغاز الطبيعى بقرية الدغايدة، وتأهيل الوحدة الصحية بقرية كفر إبرى وحفر الغاز الطبيعى بقرية كفر إبرى وتطوير وحدة الشئون الاجتماعية بقرية دمنهور الوحش، ومشروع الصرف الصحى بقرية دمنهور الوحش، وبناء مركز شباب قرية كفر الزيتون، وحفر الغاز الطبيعى بقرية الغريب، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقرية الضبابشة وحفر الغاز الطبيعى بقرية السملاوية.

«الصحة» تطلق 10 قوافل طبية مجانية بـ10 محافظات

وتكثف المبادرة أعمالها للتخفيف عن كاهل المواطنين، بتوجيه القوافل الطبية المجانية فى القرى الأكثر احتياجاً المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وتتضمن القوافل: 12 تخصصاً، استشاريين على أعلى مستوى، 160 ألف نوع دواء، أشعة، معمل تحاليل متكاملاً، وتُحول القوافل الحالات التى تستدعى التدخلات الجراحية، إلى أقرب مستشفى للعلاج على نفقة الدولة.

وتقدم القوافل الطبية خدماتها بشكل مجانى من الكشف الطبى وصرف العلاج مع الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتغطى القوافل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية بجميع محافظات الجمهورية، وبدأت يوم 20 فبراير الجارى وتستمر حتى نهاية الشهر.

وأعلنت الوزارة، فى بيان لها، أمس، إنه تم إطلاق 8 قوافل طبية، أمس واليوم، فى مناطق: نجع غنيم ببندر الأقصر بالأقصر، وعرب العيايدة بالخانكة بالقليوبية، والأطاولة بالفتح بأسيوط، والراهب بشبين الكوم بالمنوفية، وأبوعيطة بدسوق بكفر الشيخ، والشيخ مكرم بسوهاج، والمنيرة بالخارجة بالوادى الجديد، وعبدربه بإطسا بالفيوم، بالإضافة إلى قافلتين غداً وبعد غد، فى أمبر كامب بنصر النوبة بأسوان، والزهور بشرق الإسكندرية.

وذكرت الوزارة أنه يتم توقيع الكشف الطبى على المواطنين والعلاج ضمن القوافل الطبية بالمجان، منوهة بأنه فى حالة استدعاء الحالات لإجراء العمليات الجراحية، تحول من قبل أطباء القوافل إلى أقرب المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية، وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى. وتضم القوافل تخصصات: «نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل، ضمن خطة الوزارة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة.