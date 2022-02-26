خبير نفط دولي: أمريكا تسعى لبيع الغاز السائل على حساب روسيا

قال الدكتور ممدوح سلامة، خبير النفط الدولي، إنه ليس هناك حاجة لروسيا لأن تستخدم ورقة الطاقة أو الغاز لأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم ينزلا عقوبات على صادرات النفط والغاز الروسية، وبالتالي لا يوجد مبرر لروسيا بأن تفعل ذلك إلا إذا قرر الاتحاد الأوروبي وقف استيراد النفط والغاز الأوروبي.

سلامة: أوروبا تعتمد بنسبة أكثر من 40%

وأضاف «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن أوروبا لا تستطيع فرض تلك القيود لأن أوروبا تعتمد بنسبة أكثر من 40% عن امدادات الغاز الروسي و30% من إمدادات النفط، ثم أنه وفي حال إيقاف روسيا إمداداتها من الغاز إلى أوروبا فلن تستطيع أي دول منتجه للغاز سد العجز أو تعوضه بغاز آخر.

سلامة: الولايات المتحدة تسعى منذ فترة لدعم أوروبا بالغاز

وأوضح خبير النفط الدولي، أن الولايات المتحدة تسعي منذ فترة لتحضير دعما من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن وبحسب الدراسات فإن صادرات الولايات المتحدة الأمريكية كاملة إلى جانب صادرات قطر وأستراليا من الغاز السائل لا تستطيع أن تحل محل صادرات روسيا التي تصل إلى 200 مليار متر مكعب من الغاز المرسل عبر الأنابيب، بالإضافة إلى 16 مليون طن من الغاز السائل، وفي حال أوقفت روسيا تلك الإمدادات فلن تستطيع أي دولة أخرى أن تحل محلها، وبالتالي فأزمة الطاقة التي يمر بها الاتحاد الأوروبي ستزداد عنفًا.

وأكد أن معارضة الولايات المتحدة لخط الغاز الروسي كانت معارضه قائمة قبل أن تظهر أزمة أوكرانيا، وتعود منذ بدء بناء الخط، والسبب الرئيس لمعارضة أمريكا هو سعيها لبيع صادرتها من الغاز السائل إلى أوروبا على حساب الغاز المرسل بالأنابيب الروسي بحجة أن تدافع عن أمن الطاقة الأوروبي، ولكن الأوروبيين يعرفون أن أمريكا كاذبة، والعالم كله يعرف بأن هدف أمريكا هو بيع الغاز السائل على حساب الغاز الروسي.