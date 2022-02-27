أستاذ عظام: اكتشفت طريقة حديثة لعلاج تقوس الساقين.. «جراحة في سن معين»

قال الدكتور ياسر البطراوي، أستاذ جراحة تطويل العظام بكلية «طب البنات» بجامعة الأزهر، إن العلاج الطبيعي لتقوس العظام هو استعدال العظام، ولكن المشكلة لا تحل بشكل جذري وتعود مرة أخرى لأن القطاع العظمي يكون في العظام وليس في النقطة الأساسية، لافتا إلى أنه اكتشف طريقة جديدة بحيث يحدث التغيير في مركز النمو الأصلي من خلال تركيب جهاز خارجي خلال 6 أسابيع فقط، مبينا أن البحث المنشور جاء بعد جهد جامعي من الوحدة في مستشفى الزهراء الجامعي، ومن ضمن هذا الفريق الدكتور أشرف عبد العزيز والدكتور وائل شعبان ومحمود إسماعيل وعلي عبد الواحد.

الأطباء المشاركون في الإنجاز

وأضاف «البطراوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر » المذاع على فضائية «cbc »، مساء أمس السبت، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن هناك آخرين من خارج الجامعة شاركوا في الأمر ومنهم الدكتور أحمد إسماعيل ومحمد خالد من طب أسيوط الذين ساعدوا لنشر البحث في المجلة الدولية لإطالة العظام.

وحدة متطورة وحيدة في مصر

وأوضح أستاذ جراحة تطويل العظام بكلية «طب البنات» بجامعة الأزهر، أن العملية يجب أن تجرى في العمر من 11 إلى 15 سنة فقط، ولا يمكن إجراؤها في سن أكبر من ذلك، مبينا أنه تواصل معه أطباء في الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة تفاصيل العلاج خاصة أن هذه الطريقة تقلل تكلفة العلاج ومدته، موضحا أن مستشفى الزهراء الجامعي توجد بها وحدة متميزة أنشأها منذ عام 2000 بعد عودته من البعثة التي قدمتها له جامعة الأزهر، مشيرا إلى أن الجامعة بها وحدة وحيدة تقدم أجهزة تقويم سداسي وتكلف العملية الواحدة 250 ألف جنيه وتوجد بها نفس الأجهزة الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية.