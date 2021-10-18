النيابة تستدعي أطباء أجروا عملية الزائدة بدلا من دوالي الساقين لمواطن

أكد أحمد صلاح، أحد أهالي المنوفية الذي دخل المستشفى على خلفية معاناته من دولي الساقين ليفاجئ بإجرء عملية زائدة دودية، أن النيابة العامة استدعت عددا من أطباء المستشفى الخاص، بعد قيامهم بإجراء عملية خاطئة، وتسببهم في تعريض حياة مواطن للخطر الشديد، موضحا أن الأسرة حررت محضرا ضد الأطباء والمستشفى، وتم إرفاق جميع المستندات التي تثبت إجراء عملية الزائدة عن طريق الخطأ بدلا من إجراء عملية الدوالي.

«صلاح»: دخلت المستشفى بدوالي الساقين فخرجت بعملية الزائدة

وأضاف «صلاح»، لـ«الوطن»، أنه دخل المستشفى بالمنوفية يعاني من دوالي الساقين وتم الإعداد للعملية الجراحية والإتفاق مع الأطباء، موضحا أن الأسرة فوجئت بقيام الأطباء بإجراء تخدير كلي وإجراء عملية الزائدة محاولين تبرير العملية بأن المريض أصيب لتدهور في حالته الصحية وأنه كان يحتاج إلى عملية الزائدة .

تفاصيل واقعة عملية جراحية خاطئة في المنوفية

وحررت أسرة مواطن، محضرا في قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بقيام أطباء مستشفى خاص، باجراء جراحة لاستئصال الزائدة الدودية بدلا من إجراء عملية دوالي الساقين، يحمل رقم 6863 لسنة 2021 إداري قسم شبين الكوم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة .

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بتحرير محضرا يتهم أطباء مستشفى خاص في مدينة شبين الكوم، بإجراء عملية الزائدة بدلا من الدوالي، وطالبت النيابة العامة استدعاء الأطباء والمسؤولين في المستشفى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .