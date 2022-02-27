الولايات المتحدة: استهدفنا حتى الآن أكبر 10 مؤسسات مالية روسية

اعلن مسؤولون أمريكيون، أن الولايات المتحدة استهدفت حتى الآن أكبر 10 مؤسسات مالية روسية، على خلفية عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها أكدوا، في وقت سابق، التزامهم بفرض عقوبات وإجراءات أخرى على مزيد من المسؤولين الروس، كما أعلنت الولايات المتحدة واشنطن وحلفاؤها التزامهم بإجراءات الحد من بيع الجنسية من خلال الجوازات الذهبية للمتمولين الروس.

العقوبات على البنك المركزي الروسي تعني أن موسكو لن تستطيع دعم الروبل

وقال مسؤول أمريكي إن العقوبات على «البنك المركزي الروسي» تعني أن موسكو لن تستطيع دعم «الروبل»، مشيرا إلى التزام الولايات المتحدة باستخدام العقوبات للحد الأقصى ضد الطبقة المستفيدة من الحكومة الروسية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان مسؤول أمريكي رفيع قال، في وقت سابق من اليوم الأحد، إن روسيا أصبحت منبوذة ماليا واقتصاديا على الصعيد الدولي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

روسيا: إغلاق المجال الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في 4 دول

وكانت موسكو، أعلنت في وقت سابق، إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول لمعاقبة موسكو بعد العملية العسكرية في أوكرانيا..

وقالت «وكالة الطيران المدني» الروسية في بيان، إن هذا الحظر سينطبق أيضا على رحلات الترانزيت التي تسيّرها الشركات المعنيّة عبر المجال الجوي الروسي.

وكانت روسيا أغلقت، أمس السبت، مجالها الجوي أمام الطائرات المرتبطة بـ بلغاريا وبولندا والتشيك، بعد قرار مماثل اتخذته هذه الدول ضد الشركات الروسية.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة النقل الألمانية لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن برلين، تعتزم إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.