عاجل.. إطلاق صافرات الإنذار في كييف وسماع دوي انفجارات

دوت صافرات الإنذار في كييف، عاصمة أوكرانيا، منذ قليل، مع سماع أصوات دوي انفجارات، ونقلت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، عن وسائل إعلام أوكرانية، أن عملية إنزال لقوات روسية جرت بالقرب من منطقة بوريسبيل جنوبي غرب كييف.

وبالتزامن، فجرت القوات الروسية خط أنابيب للغاز في مدينة خاركيف، في أوكرانيا، بالتزامن مع دخول عدة مركبات عسكرية روسية خفيفة إلى المدينة، وذكر حاكم فيسومي شمالي شرق أوكرانيا سيرجي يفيتسكي، أن هناك 6 ضحايا جدد بينهم فتاة في السابعة من العمر خلال قصف لقوات روسيا.