بدء قبول طلبات راغبي العمل من الممرضات بدولة خليجية.. الراتب 22 ألف جنيه

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء قبول طلبات راغبي العمل من الممرضات «إناث فقط»، اليوم، وحتى الأربعاء المقبل الموافق 2 مارس الجاري، للعمل في إحدى المؤسسات الطبية بإحدى دولة الخليج، براتب شهري بعملة دولة العمل يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن مزايا أخرى تتمثل في بدل السكن، وتذكرة السفر.

شروط التقدم للعمل

وأكد الوزير أنه يشترط في المتقدمات أن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية فقط وخبرة لا تقل عن 4 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية، فضلاً عن الحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج.

الأوراق المطلوبة

وأشار سعفان إلى أنّ الطلبات تُقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل في الخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة، 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، ويُرفق بالطلبات نموذج من السيرة الذاتية، وشهادة المؤهل، وشهادة الخبرة، وصور جواز السفر ساري، مشيراً إلى أنّه لن تقبل أيّ طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

ونوّه الوزير بأنّ مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في الخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.