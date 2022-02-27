رئيس التحرير

محمود مسلم

«الوزراء»: مصر ثاني أكثر سوق مستهدفة لصفقات الدمج والاستحواذ بعد أمريكا

كتب:

الوطن
09:23 ص | الأحد 27 فبراير 2022
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، إنفوجرافيك جديد يتضمن رصدًا لأحدث تقارير بيكر ماكينزي عن مصر في فبراير 2022، حيث رأى التقرير أنّ مصر ثاني أكثر سوق مستهدفة لصفقات الدمج والاستحواذ عالميًّا بعد الولايات المتحدة في 2021.

زيادة صفقات الدمج والاستحواذ 49%

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، في بيان عنه، أنّ إجمالي صفقات العام وصل إلى نحو 233 صفقة، بزيادة 49% عن عام 2020، بينما وصل إجمالي قيمة الصفقات إلى 9.9 مليار دولار بزيادة 486% عن عام 2020.

الرعاية الصحية أكثر القطاعات استهدافا من حيث قيمة الصفقات

وأضاف البيان، أنّه بالتركيز على النصف الثاني، كان ديسمبر الأعلى في قيمة الصفقات بنحو 653.8 مليون دولار، وأكتوبر الأعلى في عدد الصفقات بنحو 31 صفقة، وكانت الرعاية الصحية أكثر القطاعات استهدافا من حيث قيمة الصفقات، بإجمالي 1.6 مليار دولار خلال 2021.

اقرأ المزيد:

«معلومات الوزراء» ينشر فيديو عن اتفاقية تغير المناخ والمؤتمر الـ27

«معلومات الوزراء» يستعرض لقاءات الرئيس على هامش القمة الإفريقية الأوروبية 

«معلومات مجلس الوزراء» يحتفي بالأسبوع العربي للتنمية المستدامة

«معلومات الوزراء» يطلق العدد الأول من مجلة IJPPE: خطوة لإثراء البحث العلمي 

رئيس الوزراء يتفقد مركز معلومات العاصمة ومنطقة البنوك

«معلومات الوزراء»: توقعات بوصول مبيعات الأدوية إلى 82.3 مليار جنيه
بقلم الوطن