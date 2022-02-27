«الوزراء»: مصر ثاني أكثر سوق مستهدفة لصفقات الدمج والاستحواذ بعد أمريكا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، إنفوجرافيك جديد يتضمن رصدًا لأحدث تقارير بيكر ماكينزي عن مصر في فبراير 2022، حيث رأى التقرير أنّ مصر ثاني أكثر سوق مستهدفة لصفقات الدمج والاستحواذ عالميًّا بعد الولايات المتحدة في 2021.

زيادة صفقات الدمج والاستحواذ 49%

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، في بيان عنه، أنّ إجمالي صفقات العام وصل إلى نحو 233 صفقة، بزيادة 49% عن عام 2020، بينما وصل إجمالي قيمة الصفقات إلى 9.9 مليار دولار بزيادة 486% عن عام 2020.

الرعاية الصحية أكثر القطاعات استهدافا من حيث قيمة الصفقات

وأضاف البيان، أنّه بالتركيز على النصف الثاني، كان ديسمبر الأعلى في قيمة الصفقات بنحو 653.8 مليون دولار، وأكتوبر الأعلى في عدد الصفقات بنحو 31 صفقة، وكانت الرعاية الصحية أكثر القطاعات استهدافا من حيث قيمة الصفقات، بإجمالي 1.6 مليار دولار خلال 2021.