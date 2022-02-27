الصحة تعلن انخفاض مرضى العزل المنزلي لـ46%.. وتوجه رسالة لأولياء الأمور

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، انخفاض نسب مرضى العزل الصحي إلى 46%، في منتصف شهر فبراير مقارنة بشهر يناير، موجهًا رسالة عاجلة إلى أولياء أمور طلاب المدارس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، لـ«الوطن»، إنّ هناك انخفاضًا ملحوظًا في أعداد إصابات كورونا في مصر، خلال الأسبوع الماضي، متوقعًا استمرار الانخفاض وانكسار الموجة الخامسة في شهر مارس، وخصوصًا منتصف مارس.

وأضاف أن الوزارة ستتابع إصابات كورونا خلال هذه الفترة، كي يمكن الإعلان الرسمي على انكسار الموجة الحالية، مشيرا إلى أنّ إصابات كورونا في مصر 50% منها لمتحور أوميكرون وبعضها لمتحور «دلتا».

انخفاض نسب الإشغالات في المستشفيات

وأكد عبدالغفار انخفاض نسب الإشغالات في المستشفيات، موضحا أن الحالات الموجودة فقط هي لحالات حرجة، لأصحاب الأمراض المزمنة، وأنّ 99% منهم غير حاصلين على لقاحات كورونا.

وأشار إلى أنّ الوزارة انتهت من تطعيم الفئات المستهدفة من العاملين في العملية التعليمية سواء الطلاب أو العاملين.

تطعيم الفئة العمرية من 12 عامًا

وناشد الدكتور حسام عبدالغفار، أولياء الأمور لتطعيم الفئة العمرية من 12 عامًا، مشيرا إلى أنّ التطعيمات المتعلقة بهم غير إجبارية، لكن التطعيمات ليست ضارة بهم بل هي آمنة وفعّالة وتعمل على الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وأوضح أن الأعراض الجانبية للقاح على الصغار هي الأعراض نفسها للكبار، وتشمل ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم، وسعال وصداع وتكسير في عضلات الجسم، وتحتاج إلى الراحة فقط.

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، إذ أعلنت الوزارة خروج 1200 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، أمس، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 410948 حالة حتى اليوم.