الصحة: «طعمنا 48% من المواطنين فوق 18 عاما»

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه وخلال الأيام القليلة الماضية، لاحظت الوزارة انخفاضًا متدرجًا في أعداد الإصابات المسجلة بجائحة فيروس كورونا، وكذا انخفاض في أعداد المرضى الذين هم بحاجة إلى دخول المستشفيات: «دي علامة مبكرة أننا نحكم عليها ومازلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى نقطع بانتهاء الموجة».

عبدالغفار: إحنا في الموجة الخامسة دلوقتي

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه وللتأكد من زوال الموجة الحالية من كورونا، نحتاج لفترة لا تقل عن أسبوع من الانخفاض المتتالي حتى نتأكد من بدء انخفاض المعدل العام في أعداد المصابين: «إحنا في الموجة الخامسة دلوقتي منذ ظهور متحور أوميكرون».

عبدالغفار: الدول التي تتحدث عن تخفيف القيود نسب تطعيم مواطنيها زادت على الـ70%

وأوضح متحدث الصحة، أن الدولة وفرت اللقاحات وأساليب منع انتقال العدوى من الكمامات وغيرها، ويتبقى حاليا الدور الخاص بالمواطنين، «كل الدول اللي بتتحدث عن فتح وتخفيف القيود، عندها نسب تطعيم زادت على الـ70%، وبالتالي فاللقاحات متوافرة بالمجان وفي كل مكان، وطعمنا لـ48% من الفئات المستهدفة أعلى من 18 عاما، ولو وصلنا لـ70% بكرة هيخلي الأمر أكثر ارتياحا».

وأكد أن الوزارة قامت بحملة طرق على الأبواب؛ من أجل تسجيل المواطنين ضمن منظومة الحصول على اللقاح، وما يتبقى هو أن يستجيب المواطنين للقاح، «لا نوصل لمعدلات التلقيح التي وصلت إليها الدول التي بدأت في تخفيف الإجراءات الاحترازية نقدر ساعتها نقول أننا قدرنا نعود للوضع ما قبل الجائحة».