سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27-2-2022 في مصر.. يواصل الاستقرار

شهد سعر الريال السعودي، اليوم الأحد 27-2-2022 في مصر، استقرارًا، إذ تعد العملة السعودية من العملات الأكثر استقرارًا أمام الجنيه المصري في البنوك المختلفة.

وسيطر الهدوء على حركة البيع والشراء للريال السعودي في البنوك المصرية وشركات الصرافة، اليوم الأحد، وفقا لتصريحات علي الحريري سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية لـ«الوطن».

أفضل بنك يبيع الريال السعودي

وتصدر بنك مصر، اليوم الأحد 27-2-2022، قائمة أفضل البنوك لبيع الريال السعودي بسعر 4.1825 جنيه، كما بيعت العملة السعودية في البنك الأهلي اليوناني بسعر 4.1804 جنيه.

وترصد «الوطن»، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، اليوم الأحد 27-2-2022، في جميع البنوك المصرية.

أسعار الريال السعودي في البنوك المختلفة

وسجّل سعر بيع الريال السعودي اليوم الأحد 27-2-2022 في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 4.208 جنيه مقابل 4.067 جنيه للشراء، وبيع في بنك المشرق بسعر 4.202 جنيه مقابل 4.174 جنيه للشراء.

وعرضت العملة السعودية للبيع بسعر 4.200 جنيه، مقابل 7 4.17 للشراء في بنك CIB، كما سجل سعر الريال السعودي ببنك كريدي أجريكول 4.202 جنيه للبيع مقابل 4.142 جنيه للشراء، فيما سجل نحو 4.200 جنيه مقابل 4.157 جنيه للشراء في بنك الإسكندرية، فيما عُرض للبيع بسعر 4.207 جنيه مقابل 4.045 جنيه للشراء ببنك ميد، كما بيع بسعر 4.202 جنيه مقابل 4.165 للشراء في البنك المصري الخليجي.

عملات عربية ارتفع أمامها الجنيه المصري اليوم

وواصل الجنيه المصري اليوم الأحد 27 -2-2022 ارتفاعه أمام 3 عملات عربية، منها الريال اليمني ليباع بسعر 0.062 جنيه، وبيعت الليرة اللبنانية بسعر 0.010 جنيه وبيع الجنيه السوداني بسعر 0.035 جنيه فيما بيعت الليرة التركية 1.131 جنيه.