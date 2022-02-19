سعر الريال السعودي اليوم السبت 19-2-2022: مستقر للأسبوع الثالث

واصل سعر الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري، اليوم السبت الموافق 19 -2-2022، في البنوك وشركات الصرافة وفق آخر تحديث للبنوك.

أفضل البنوك لبيع وشراء الريال السعودي اليوم

واحتل بنك مصر مكان الصدارة للأسبوع الثالث كأفضل البنوك التي يبيع لها المواطن، ووصل سعر الريال السعودي إلى 4.1825 جنيه، بينما جاء البنك الأهلي اليوناني الأفضل في الشراء بسعر 4.1804 جنيه.

وترصد «الوطن»، عمليات البيع والشراء للريال السعودي، بالجنيه المصري، اليوم السبت 19-2-2022، في جميع البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنوك

ويعد الريال السعودي من العملات الأكثر استقرارًا أمام الجنيه المصري بالمقارنة بأسعار العملات العربية والأجنبية وشهد الطلب على الريال السعودي اليوم السبت 19-2-2022 هدوءا في البنوك وشركات الصرافة خلال الأسبوع الـ3 أسابيع الماضية بالرغم من انطلاق رحلات عمرة رجب.

أسعار الريال السعودي في البنوك المختلفة

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه مقابل 4.06 جنيه للشراء، فيما بيع الريال السعودي في بنك الإسكندرية بسعر 4.20 جنيه مقابل 4.15 جنيه للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي ببنك كريدي أجريكول سعر 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.14 جنيه، وسجل سعر 4.20 جنيه مقابل 4.15 للشراء في بنك قناة السويس.

وبيع الريال السعودي بسعر 4.20 جنيه مقابل 4.04 جنيه للشراء ببنك ميد، كما سجل سعر 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 للشراء في بنك cib، وبيع بسعر 4.20 جنيه مقابل 4.16 للشراء في البنك المصري الخليجي، فيما عرض المصرف العربي الدولي الريال السعودي بسعر 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء.

أسعار العملات التي ارتفع أمامها الجنيه المصري

سجلت 3 عملات عربية تراجعًا أمام الجنيه المصري اليوم السبت 19-2-2022 منها الريال اليمني ليباع بسعر 0.063 جنيه، والجنيه السوداني ليباع بسعر 0.035 جنيه، فيما جاءت الليرة اللبنانية لتباع بسعر 0.010 جنيه.