سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-2-2022 في مصر

منذ الحديث عن فتح باب العمرة والبعض يبحث يوميًا عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية وغيرها من العملات في القطاع المصرفي المصري، لمعرفة سعر صرف عملة المملكة، وقد يختلف سعر بيعها وشرائها من بنك لآخر، لذلك يحرص الكثيرون على متابعة حركة الأسعار بشكل يومي، ولحظي في بعض الأوقات.

وتستعرض بوابة «الوطن» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصري المصري، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم في مجال أسعار العملات العربية، في السطور التالية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المختص بوضع السياسات والقرارات النقدية في المؤسسات المصرفية العاملة في مصر 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل الريال السعودي في بنك عودة اليوم 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، كما سجل الريال السعودي سعر 4.18 جنيه للشراء مقابل 4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وسجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر لنحو 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الريال السعودي نحو 4.17 جنيه للشراء مقابل 4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل الدرهم الإماراتي سعر 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، ووصل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد لسعر 4.17 للشراء و4.29 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع في بنك مصر، جاء سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع في بنك عودة، وسجل في بنك قناة السويس 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.