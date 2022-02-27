انتظام حركة الصيد ببوغاز وبحيرة البرلس بعد تحسن الطقس في كفر الشيخ

انتظمت حركة الصيد ببوغاز وبحيرة البرلس لليوم الثاني على التوالي، وذلك عقب توقفها بسبب سوء الطقس ونشاط الرياح وارتفاع الأمواج، إذ خرجت عشرات من مراكب الصيد للإبحار بعدما تزودت بالوقود من ميناء البرلس.

خروج المراكب للصيد

وقال مصدر في غرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إن المراكب تزودت بالوقود والثلج ومستلزمات الصيد في الصباح الباكر من اليوم، وخرجت من ميناء الصيد في طريقها للإبحار في بحيرة البرلس والبوغاز، فضلا عن المياه المحلية، وذلك عقب توقف حركة الصيد بسبب الطقس السيئ خلال الأيام الماضية.

أضاف المصدر لـ«الوطن»، أن قرار وقف حركة الصيد خلال اليومين الماضيين جاء يأتي بناءً على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سوء الطقس والرياح وارتفاع الأمواج، وحفاظا على حياة الصيادين وأصحاب المراكب.

طوارئ بكفر الشيخ لمواجهة تغيرات الطقس

وفي نفس السياق، أعلنت محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، استمرار رفع حالة الطوارئ بكل قطاعات المحافظة لمواجهة الطقس السيئ، مشددا على رؤساء المدن بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والحرص على نظافة الشوارع الرئيسية وأمام المدارس.

كما يستمر انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، وانعقاد الغرف الفرعية بالوحدات المحلية لمواجهة التغيرات في الطقس ومواجهة اي طارئ قد يحدث.

كما شدد محافظ كفر الشيخ على أهمية التواصل بين الجهات المختلفة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومرفق الكهرباء، لمواجهة أي طارئ قد يحدث في المرافق.