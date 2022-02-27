«روس كوسموس»: أوكرانيا كانت تعتزم تصنيع منظومات باليستية تهدد روسيا

قالت وكالة الفضاء الروسية «روس كوسموس»، إن أوكرانيا كانت تعتزم تصنيع منظومات باليستية تهدد روسيا، وأشار رئيس الوكالة دميتري روجوزين، في تصريح لقناة «يولوفيوف لايف»، إلى وجود مؤسسات أسطورية في دنيبرو ومكتب يوجنوي ديزاين ويوجماش زافود، حيث تتوفر إمكانات هائلة لتصنيع الصواريخ منذ عهد الاتحاد السوفيتي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار روجوزين إلى أنه بالنسبة لأي فريق تصميم لن تكون هناك مشكلة كبيرة في زيادة نطاق مجمع «جروم» الذي يعمل في أوكرانيا، مضيفا: «هذا في الواقع يمثل تهديدا حقيقيا لكامل أراضي روسيا حتى منطقة جبال الأورال في عمق البلاد».

بدوره، دعا النائب الأوكراني المعارض إيليا كيفا، رئيس بلاده فلاديمير زيلينسكي إلى الاستقالة، وقال على قناته عبر «تليجرام»، إن المفاوضات مع روسيا ستكون حيوية بالنسبة لـ أوكرانيا.

مسيرة سيارات مؤيدة لروسيا بـ«صربيا»

ونظمت في العاصمة الصربية «بلجراد» مسيرة سيارات مؤيدة لروسيا في حربها ضد النازيين الجدد في أوكرانيا، فيما ألصق المنظمون حرف «زد» على السيارات، مشابه للحرف المرسوم على المعدات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ودعا منظم المسيرة عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جميع الصرب المحبين للحرية إلى مسيرة كبيرة لدعم روسيا في 4 مارس المقبل في بلجراد أمام النصب التذكاري لنيقولاي الثاني، مضيفا: «الصرب مع روسيا! الله معنا».

بدوره، نفى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو خلال محادثات هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأنباء عن احتمال نشر أسلحة نووية روسية على أراضي بلاده، ووصفها بـ الكاذبة.

«الصين»: التهديد الحقيقي للعالم هو واشنطن

بدورها، قالت السفارة الصينية لدى روسيا، إن التهديد الحقيقي للعالم هو واشنطن، داعية إلى الاطلاع على قائمة الدول التي قصفتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.

ونشرت السفارة الصينية، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائمة ضمت 20 دولة قصفتها الولايات المتحدة وتدخلت في شؤونها الداخلية بعد الحرب العالمية الثانية، موضحة: «لا تنسوا أبدا من هو التهديد الحقيقي للعالم».

من جانبه، أعلن الملياردير الأمريكي، مؤسس شركة «سبيس إكس» الفضائية إيلون ماسك، إطلاق خدمة «ستارلينك» للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا.

وكان وزير المعلوماتية في أوكرانيا ميخائيل فيودوروف، ناشد في وقت سابق، «ماسك» تزويد أوكرانيا بمحطات «ستارلينك»، وتوفير خدمة الاتصال القمري للإنترنت.

مجلة أمريكية: الرئيس الروسي لم يخسر حربا خاضها

من جانبها، قالت مجلة «نيوزويك» الأمريكية، إنه فيما تتكشف معركة الإرادات والقوة بين روسيا والغرب حول مصير أوكرانيا، هناك حقيقة دامغة يجب أخذها في نظر الاعتبار، وهي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يخسر حربا خاضها.

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن قرار فصل بعض البنوك الروسية عن نظام «سويفت» الدولي، خطوة أولى نحو استبعاد موسكو التام من النظام المالي العالمي.

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت، قال في وقت سابق، إن ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا والمفوضية الأوروبية، وافقت على عقوبات مالية صارمة جديدة ضد روسيا، بما فيها فصل بعض البنوك الروسية عن «سويفت».

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، انضمام واشنطن إلى «المفوضية الأوروبية» ودول غربية أخرى في فصل بعض بنوك روسيا عن نظام «سويفت» وفرض عقوبات مالية جديدة.