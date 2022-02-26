إلهام شاهين: لم أفكر في الاعتزال.. بحب الفن بجنون وهو متعتي بالحياة

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها لم تفكر لحظة في الاعتزال، «بحب الفن بجنون ومش بحب أي حاجة في حياتي تانية غيره، هو متعتي في الحياة، ويارب ما ييجي وقت اضطر الاعتزال».

إلهام: لو قررت الاعتزال هختفي

وأضافت إلهام شاهين، خلال لقاء ببرنامج «حبر سري»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة والناس»، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، أنها إذا قررت الاعتزال ستختفي ولن تعلن ذلك، «لو هعتزل مش هتلاقيني في مهرجان ولا في ندوة ولا في عرض فيلم، لو هعتزل هبعد في هدوء وأشوف حياتي الشخصية».

وأشارت الفنانة إلهام شاهين إلى أنها لم تشعر بأي ذنب طوال حياتها، «أنا مش بحس بالذنب، ومش بعمل حاجة إلا وأنا مقتنعة بيها، حتى لو غلط، أنا مقتنعة إن الغلط دة يتعمل في الوقت ده».

وأوضحت أن دموعها تكون قريبة أحيانا، وقالت: «مش حاسة بالذنب تجاه والدي لحد النهاردة، ومعملتش حاجة وحشة تجاهه، وكنت بحبه حب كبير وهو عارف، لكن كونه هو مكنش راضي عني، وكان رأيه إني أضعف من أواجه المجتمع، وإن ده مجتمع صعب».

الفنانة: مش بسكت على حقي ولا حد يدوسلي على طرف

وكشفت إلهام شاهين عن أنها كانت السبب في ألا يقتنع والدها بالتمثيل، قائلة «أنا من سنة أولى بعمل مشاكل، أول ما دخلت المعهد، مشاكل مع الأساتذة ومع العميد ومع الوسط وناس كبيرة، منتج كبير أو مخرج كبير، مع الناس اللي معاهم الاقدار الفنية بتاعتنا، أنا مش بسكت على حقي، ومش بسمح لحد يدوسلي على طرف، لما بلاقي حاجة غلط بخش فيها زي القطر».