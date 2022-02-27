سعر جهاز كشف تسريب الغاز بعد زيادة حالات الوفاة والاختناق

ارتفعت في الآونة الأخيرة حالات الوفاة بسبب تسريب الغاز، وكان آخرها تشريح جثماني عروسين عثر عليهما داخل منزل الزوجية في الشربية، وبحسب أسرة العريس أن الوفاة ناتجة عن حدوث تسريب في الغاز أدى للوفاة على الفور، حيث كانت الشقة معبأة بالغاز وأنهم شعروا به فور دخولهم من باب المنزل.

لم تكن تلك الحالة الأولى التي يتسبب فيها تسريب الغاز بإحداث حالات وفاة لعروسين أو غيرهم بل سبقتها عشرات الحالات التي لم تجد من ينقذها من الغاز السام، وعليه قد يبحث الكثير عن طريقة يمكن أن تساعد الأشخاص وتنقذهم من الوفاة.

ووفقا لأحد مواقع التسوق الإلكتروني الشهيرة، فإن هناك أجهزة تساعد على كشف تسريب الغاز، والتي يتم وضعها في أماكن تواجد الغاز سواء كان الحمام أو المطبخ وفور استشعارها بوجود تسريب منذ اللحظة الأولى تطلق صافرت إنذار تنبه بوجود التسريب.

وتراوحت أسعار جهاز كاشف تسريب الغاز بين 129 لـ 1299ويرجع التفاوت في في الأسعار للوحدة المستعملة لقياس القوة الكهربائية المحركة أو فرق الجهد «فولت»، فضلا عن أن بعضها يعمل بـ الكهرباء وآخر بالشحن، وكذلك بعضها يتم توصيله بالهاتف المحمول وآخر بلوحة اللمس.

وأوضح موقع التسويق أن هناك أجهزة تسريب الغاز التي يتم توصيلها بالهاتف المحمول مزود بها خاصية المتابعة بالكاميرا، والتي تساعد الشخص إذ كان خارج المنزل في رؤية من بالمنزل والاطمئنان على وضعهم الصحي لإبلاغهم بالخروج فورا منه.

كيفية تجنب مخاطر الغاز؟

ووفقا للدكتور مجدي صليب، مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فإن هناك بعض الإجرءات التي يجب القيام بها لتجنب خطورة الغاز وهي:

- شراء نوع أنواع جيدة من السخانات تنطبق عليها معايير الجودة العالمية.

- تجنب شراء سخانات مجهولة الهوية.

- لابد من وجود ضمان مع السخان وقت شرائه.

- ترك مهمة تركيب السخان لشركة الغاز التابع لها.

- التأكد من وجود التهوية الخاصة به «المدخنة».

- التأكد من سلامة التركيبات.

- القيام بصيانة دورية من قبل شركة الغاز.

- وجود مصدر جيد للتهوية أثناء الاستحمام.