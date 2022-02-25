تشريح جثماني عروسين ماتا بعد 4 أيام من الزواج بسبب تسريب الغاز

قررت النيابة العامة تشريح جثماني عروسين عثر عليهما داخل منزل الزوجية في الشربية بعد 4 أيام من الزواج، وبحسب أسرة العريس أن الوفاة ناتجة عن حدوث تسريب في الغاز، وأنهم فوجئوا بتأخر العريس وعروسه في الخروج أو الرد على الهاتف وعندما فتحوا باب الشقة وجدوهما جثتين هامدتين.

قوة أمنية

انتقلت قوة أمنية إلى مكان وفاة عروسي الشرابية وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل جثماني العروسين إلى مشرحة زينهم تنفيذًا لقرار النيابة العامة، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث واستدعت أسرة العروسين لسماع أقوالهم في الحادث.

البلاغ

كان شقيق العريس حرر محضرًا في قسم شرطة الطالبية بوفاة شقيقه العريس وعروسه بعد 4 أيام من الزفاف وأن الشقة كانت معبأة بالغاز بسبب تسريب الغاز عندما تمكنوا من دخولها.