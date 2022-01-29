تسريب الغاز يخنق سيدة سودانية بالجيزة: ماتت أثناء الاستحمام

قررت جهات التحقيق، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان سيدة سودانية الجنسية، مقيمة في شارع حسين مغربي مدينة الأمل المنيرة الغربية بالجيزة، ماتت إثر اختناقها بالغاز أثناء الاستحمام.

وفاة سيدة إثر تسريب غاز

وأفادت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، بأن وفاة السيدة كانت نتيجة تسريب غاز السخان أثناء الاستحمام، وبسؤال شقيقتيها 15 سنة و19 سنة، المقيمتين معها في نفس المنزل، أوضحتا أنها دلفت للاستحمام، وعندما لاحظتا تأخر خروجها دخلتا عليها ليكتشفا أنها توفيت نتيجة الاختناق إثر تسريب غاز السخان وبخار الماء.

تعود الواقعة، عندما تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم المنيرة، بلاغًا من مستشفى الشروق بالعجوزة، بوصول ربة منزل سودانية الجنسية متوفاة، إثر إصابتها بالاختناق نتيجة تسريب غاز السخان أثناء الاستحمام، وتبين صدق ما قالته الشقيقتين، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

النيابة العامة تأمر باستكمال التحقيقات

وجرى وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت باستكمال التحقيقات في الواقعة، وتحديد إمكانية وجود شبهة جنائية من عدمه حيال وفاة السيدة.