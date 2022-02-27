تشييع جنازة الفنانة جالا فهمي ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود

يبحث عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن موعد ومكان تشييع جنازة الفنانة الراحلة جالا فهمي، وذلك ليتمكنوا من إلقاء نظرة الوداع الأخير عليها، قبل دفنها.

صلاة الجنازة على جالا فهمي بعد الظهر بمسجد مصطفى محمود

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية أن صلاة الجنازة على الفنانة جالا فهمي، سوف تُقام اليوم بعد صلاة الظهر مباشرةً، من مسجد مصطفى محمود، بمدينة الجيزة، وذلك لحين وصول نجلها الأكبر من الموسيقار عمر خيرت، من خارج البلاد.

وكانت الفنانة جالا فهمي، أُصيبت بضيق تنفس حاد نتيجة تعرضها لجلطة بالقلب، ثم تم نقلها بعد ذلك إلى مستشفى السلام بالمهندسين، وتوفيت أمس عن عمر يناهز 59 عامًا.

السوشيال ميديا تتحول لدفتر عزاء بسبب جالا فهمي

ونعى عدد كبير من نجوم الفن، الفنانة الراحلة جالا فهمي، وذلك عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول السوشيال ميديا، إلى دفتر عزاء، إذ كتبت الفنانة نبيلة عبيد، «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، البقاء لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وقام بنعيها الفنان وائل عبدالعزيز، قائلا: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، جالا فهمي في ذمة الله.. أنا مش مصدق»، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقامت الفنانة ناهد السباعي، بالدعاء للنجمة الراحلة جالا فهمي، «اللهمّ أبدلها داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهلها، وأدخلها الجنّة، وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النّار، اللهمّ عاملها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هي أهله، اللهمّ اجزها عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً»، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».