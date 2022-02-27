طقس البحيرة اليوم.. مشمس وشبورة مائية بالطرق والعظمى 20 درجة

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الأحد، طقسا معتدلا، وسطوعا لأشعة الشمس على كل المدن والمراكز، وسط تحسن ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك عقب موجة من الطقس السيئ شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، تمثل في موجة صقيع وسقوط أمطار غزيرة.

درجات الحرارة في البحيرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، طقسا معتدلا نهاراً، شديد البرودة ليلاً على الأنحاء كافة، فضلا عن تكون شبورة مائية صباحاً، وطقس غائم جزئياً.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1: 1.75 متر، على أن يكون اتجاه الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، فيما سجلت درجة الحرارة العظمى في البحيرة اليوم 20 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل الصغرى 11 درجة.

نشر المعدات في الشوارع لرفع تراكمات المياه

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بنشر المعدات داخل الشوارع والميادين لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار، وكذلك تطهير بالوعات الصرف الصحي لاستيعاب كمية المياه لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، إضافة إلى عقد غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية في حالة الطقس السيئ لسرعة تلقي شكاوى المواطنين.

كما شدد محافظ البحيرة على ضرورة صيانة أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية، موجها بمراجعة المنازل الآيلة للسقوط بمختلف المدن والمراكز كذلك المعديات النهرية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها حفاظاً علي أرواح وسلامة المواطنين.