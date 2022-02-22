تجارة "الريسيفرات" مشروع تصل أرباحه لـ143 ألف جنيه في العام

تعد أجهزة وأطباق الاستقبال والدش ومستلزماتها، من المتطلبات الضرورية في المجتمع المصري، لما لها من أهمية كبيرة، لذا يحتاج السوق المحلي إلى هذا النشاط للارتقاء بهذه التجارة في السوق، بينما يبحث العديد من الشباب عن دراسة جدوى للعمل في مشروع محل أجهزة وأطباق الاستقبال والدش ومستلزماتها.

وتعد محلات أطباق وأجهزة الدس و«الريسيفرات» من أشهر المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتي تحتاج لها جميع المناطق السكنية، خاصة في المناطق السكنية الجديدة، وفي ظل الحاجة لها تزامنا مع النمو السكاني المستمر، لذلك يبحث كثيرون عن دراسة جدوى مشروع محلات أطباق الدش و«الريسيفر».

ويهدف مشروع بيع أجهزة الاستقبال وأطباق الدش و«الريسيفرات» إلى توفير فرص عمل مناسبة واستغلال رواج الطلب على هذه الخدمة لانتشار النشاط بصورة ملحوظة داخل السوق المصرية، وكثرة الطلب عليه، لأن تجارتها من الضروريات ويعرض بالأسواق أنواع كثيرة منها لذا يحتاج السوق المحلى إلى هذا النشاط للنهوض بهذه التجارة.

الاحتياجات لفتح المشروع

ولفتت دراسة استرشاديه نشرها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاحتياج المستمر إلي مثل هذه المشروعات، وأضافت أنه كل ما يحتاج المشروع له هو عدد من «الريسيفرات - أطباق استقبال سلك دش - إكسسوارات منوعة - ريموتات التليفزيون والريسيفر».

وقالت منصة المشروعات الصغيرة، التابعة لجهاز تنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دراسة جدوى مشروع محل «ريسيفرات» وأطباق الاستقبال، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق استفادة للراغبين في فتح مشروع صغير برأس مال قليل وداخل محلات مساحتها صغيرة وكذلك تلبية احتياجات المواطنين.

وتقدر الاستثمارات الكلية للمشروع من خلال رأس المال والقرض بنحو 161 ألف جنيه، يتحمل صاحب القرض جزء منها والتي تتلخص في رأس المال المطلوب لبدء المشروع وتقدر وفق الدراسة بـ 133 ألف جنيه.

وأوضحت الدراسة التي نشرها الجهاز، أنّ الأرباح خلال العام الأول للمشروع تصل إلى أكثر من 143ألف جنيه.