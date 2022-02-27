مندوبو 2018 يؤدون اليمين القانونية بحضور رئيس مجلس الدولة

أدى المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة المعينون بالقرارين الجمهوريين رقمي 46 ـ 66 لسنة 2022، اليمين القانونية أمام المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، وبحضور أقارب السادة الأعضاء الجدد.

التمسك بنصوص التشريعات

وهنأ رئيس مجلس الدولة القضاة الجدد بتعيينهم، وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية، والإطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية التي وضعها جيل الرواد في مجلس الدولة.

الالتزام بالمسلك القضائي

وشدد المستشار حسام الدين، على ضـرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي والتقاليد القضائية الراسخة داخل العمل وخارجه؛ طبقًا لما ورد في مدونة التقاليد القضائية المسلمة لكل منهم، والنأي عن الشبهات.

وكانت إدارة المجلس قد حددت يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير الجاري؛ لأداء القسم للمعينـيـن مـن دفعـات 2016، 2017، 2018، وعددهم 173 قاضيًا.

جدير بالذكر أن مجلس الدولة، حرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة، وبخاصة تعقيم جميع القاعات بالمجلس جيدًا قبل حضور المندوبين المساعدين الجدد ومراعاة التباعد المكاني، وعـدم المصافحة اليدوية.