البورصة تربح 10.7 مليار جنيه خلال الساعة الأولى من تعاملات اليوم

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا، خلال الساعة الأولى من تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 2.08%، إلى مستوى 11117.28 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 2.05%، ليستهل الجلسة عند مستوى 1810.96 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة طفيفة 1.98%، مستهلا التعاملات عند مستوى 2774.76 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع 1.88%

صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 1.88%، عند مستوى 1892.89 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت في وقت كتابة التقرير 211.8 مليون جنيه، من خلال التداول على 103.5 مليون سهم، عبر تنفيذ 9601 صفقة، فيما تم التداول على 171 سهمًا، وارتفعت 70 سهمًا فقط، فيما انخفضت سهمين فقط، واستقر 99 سهمًا دون تغيير.

مكاسب رأس المال السوقي 10.7 مليار جنيه

بلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم، نحو 10.7 مليار جنيه، مسجلة في الوقت الحالي 700.014 مليار جنيه.

ويتوقع حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أن مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بهذا الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 11400 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح على الأسهم القيادية، قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى دعم 11000 نقطة.

المؤشر السبعيني يختبر مقاومة 1960 نقطة

وأشار «عيد»، إلى أنه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 EWI»، يتوقع أن يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 1960 نقطة، ثم مستوى المقاومة الثاني عند 2000 نقطة.