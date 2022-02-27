التعليم تعلن حالات إلغاء وحرمان الطلاب من امتحانات الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات إلغاء وحرمان الطلاب من امتحانات الدبلومات الفنية 2022، بنظام الثلاث والخمس سنوات، لجميع التخصصات «الزراعي - التجاري - الفندقي - الصناعي» للعام الدراسي الحالي 2021/2022، طبقًا للقرار الوزاري رقم 34 بتاريخ 15/2/2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان.

إلغاء الامتحان في جميع المواد لكل من صور ونشرالأسئلة والإجابة

- تنص المادة الثالثة على أنّه يلغى امتحان الطالب في جميع المواد، ويعتبر راسبًا فيها سواء في الامتحانات العامة والامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً، إذا ارتكب أيًّا من الأفعال التالية:

- صور أو طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان أو اشترك أو شرع في ارتكاب أيا من هذه الأفعال.

- الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة في أثناء الامتحان.

- القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.

- الاعتداء بالقول أو بالفعل على أحد القائمين باعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك في أثناء الامتحان أو بسببه.

- استخدام الهاتف المحمول بكل أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى الى ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين (1، 2) من المادة ذاتها أو الشروع فيه.

- مساعدة الغير في الامتحان بدلا منه.

حيازة الهاتف المحمول أو أي جاهز تكنولوجي يلغي الامتحان

- إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.

كما نصت المادة الرابعة على أنّه يلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية:-

- حيازة الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية أو أي وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان.

- تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية.

- تمزيق أوراق الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة.