 «التعليم» تقرر عقد امتحانات تجريبية لطلاب الدبلومات الفنية مارس المقبل

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات التجريبية المقرر عقدها خلال شهر مارس لطلاب الدبلومات الفنية، قبل الامتحانات النهائية؛ للوقوف على التطبيق الفعلي لمنظومة الجدارات، وتحقيق الطلاب الأهداف المطلوبة منها، وحل أي مشكلات يمكن أن تواجههم في الامتحانات قبل عقد امتحانات العام الدراسي النهائية 2021-2022.

انطلاق الامتحانات التجريبية 5 مارس المقبل

وخاطبت الوزارة مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، بقيام قطاع التعليم الفني بعمل محاكاة لأعمال التقييم النهائي لطلاب مرحلة الدبلوم في المدارس الفنية المطبق بها تلك البرامج من عام 2019-2022 في بعض المحافظات، خلال الفترة، من يوم السبت الموافق 5 مارس المقبل حتى يوم الأحد الموافق 13 من الشهر نفسه؛ لتعميم الدروس المستفادة على القائمين بالتقييم والطلاب بجميع المديريات.

وأضافت الوزارة، في خطابها، أنّ هذه الامتحانات التجريبية تأتي في إطار الجهود المتمثلة في تطوير منظومة التعليم الفني بالمدارس الثانوية الفنية بكل النوعيات، بتطبيق البرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سيوق العمل اعتباراً من عام 2019-2022.

وسيشهد هذا العام تخرج أولى دفعات دبلوم المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي» في المدارس المطبق بها تلك البرامج، ما يستلزم.

تنفيذ الامتحانات دون التأثير على سير العملية التعليمية لباقي الطلاب

وشددت الوزارة على مدير عام التعليم الفني في المديريات التعليمية بضرورة التعاون الفعال مع مسؤولي النوعيات بقطاع التعليم الفني، ولجان النظام والمراقبة المختصة، والمطبعة السرية للتعليم الفني، ومسئولي المدارس المستهدفة لتنفيذ خطة العمل دون التأثير على سير العملية التعليمية لباقي الطلاب.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول بالوزارة، لـ«الوطن»، عن أنّ من المرجح تطبيق الامتحانات التجريبية في محافظة القاهرة والجيزة والغربية والأقصر، مؤكداً أنّ الوزارة حريصة على الاستعداد الجيد للامتحانات النهائية بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية والإدارات، لعقدها وسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.