حالات يجوز فيها لوزير التعليم والمحافظ إلغاء امتحانات الدبلومات.. أبرزها تطابق الإجابة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الحالات التي يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أو المحافظ المختص حرمان الطالب من دخول امتحان الدبلومات الفنية العام التالي لعام الإلغاء.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يتم حرمان الطالب من دخول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 للعام التالي، إذا كانت المخالفة المسندة له على قدر عال من الجسامة طبقاً لمادة السابعة في القرار الوزاري رقم 34 بتاريخ 15 فبراير 2018 بشأن تنظيم أحوال الغاء الامتحان والحرمان.

تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد

وأوضحت الوزارة أنه يتم إلغاء امتحان الطلاب مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو المحافظ المختص بحسب الأحوال إذا تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد مما يقطـع بوجود حالة غش جماعي وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التي يثبت فيه التطابق.

إخلال بالنظام العام للامتحان أو سلامة إجراءاته

وأشارت الوزارة، يعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ويعرض على رئيس لجنـة النظـام والمراقبة المختص لعرضه على المشرف العام على الامتحان الذي يقـوم بتشكيل لجنة تقدير درجات أخرى لإعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنتها التقرير المشار اليه والتأكد من وجود التطابق في الإجابة وإعداد تقرير مفصل ثان عن حالة التطابق يرفع الى المشرف العام على الامتحان لعرضه على السلطة المختصة لإصدار القرار المناسب وتقدر درجات جميع أوراق الإجابة محل المخالفة دون الإخلال بالسرية مع عدم رصد درجاتها في كشوف الرصد.

وقالت وزارة التعليم، يجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو المحافظ المختص بحسب الأحوال – مع عدم الإخلال بأي عقوبة جنائية - إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في كل أو إحدى اللجان حال حدوث إخلال بالنظام العام للامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها.