طفلة تضع مولودا في كفر الشيخ.. ووالدها يتهم جاره بالاعتداء عليها

أمرت جهات التحقيق بمركز سيدي سالم التابع لمحافظة كفر الشيخ، بحبس شاب متهم بالاعتداء جنسيا على طفلة تبلغ من العمر 13 عاما، وذلك بعدما وضعت مولودا.

وكان مدير أمن كفر الشيخ، اللواء أشرف صلاح درويش، تلقى بلاغا من «السعيد.ص.ش»، فلاح، يقيم بقرية إصلاح شالما، التابعة لمركز سيدي سالم، يتهم فيه «ص.إ.ت»، 43 عاما، ويقيم بنفس القرية بالاعتداء جنسيا على طفلته البالغة من العمر 13 عاما، والتي تدرس في الصف الثاني الإعدادي، ما أدى لحملها سفاحا دون شعورها بالحمل خلال الأشهر الماضية.

آلام الولادة

وقال الأب في بلاغه، أنه فوجئ بشعور طفلته بآلام حادة في البطن، وتوجهوا بها إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، وبإجراء الكشف الطبي عليها أكد الأطباء أنها آلام ومخاض الولادة، ليقف الجميع في حالة من التعجب، غير مصدقين ماحدث.

وذكر الأب، أن ابنته خضعت للولادة، وبسؤالها تبين قيام جارها بالتعدي عليها جنسيا منذ 9 أشهر ماضية، وأنها خافت إبلاغ أهلها بالواقعة.

وأضافت الأب في بلاغه، أن ابنته أكدت قيام المتهم بالاعتداء الجنسي عليها منذ أشهر، لكنها لم تعرف أنها حامل ولم تظهر عليها أي علامات للحمل خلال الأشهر الماضية، وحُرر محضر بالواقعة.

ضبط المتهم

وألقت مباحث سيدي سالم القبض على المتهم، وبمواجهته باتهام والد الطفلة أنكر أمام رجال الشرطة، معللا بذلك لوجود خلافات مع والد الطفلة لذلك اتهمه ببلاغ كيدي، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.