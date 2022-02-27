الحساب المدرسي الموحد 2022.. اعرف إزاي تحصل على خدماتك التعليمية منه

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الحساب المدرسي الموحد 2022 للخدمات الإلكترونية يوفر آلية مميكنة للخدمة الذاتية للطلاب والمعلمين لإصدار البريد المدرسي والاستفادة من تطبيقات «Office365» المختلفة المتاحة للوزارة، ويدعم التحول السريع من خلال الإستراتيجيات والموارد والتقنيات التي تساعد على إنشاء فصول دراسية عبر الإنترنت بسرعة بما يتيح للطلاب والمدرسين وهيئة التدريس إيجاد سبل جديدة للتواصل والتعلم.

الحساب المدرسي الموحد 2022.. يوفر خدمة مجانية للمدارس

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الحساب المدرسي الموحد 2022 يوفر خدمة مجانية للمدارس تجمع بين الاجتماعات وجها لوجه والواجبات والمحادثات في مركز واحد ويوفر الحصول على الأدوات المجانية التي تحتاج إليها للمحافظة على حماس الطلاب ومشاركتهم وإبقائهم على المسار الصحيح للتعلم والازدهار.

بوابة إنشاء البريد الإلكتروني من خلال الحساب المدرسي الموحد 2022

-الضغد على رابط الحساب المدرسي الموحد 2022.

-أدخل الرقم القومي.

-أدخل كود المعلم.

-التحقق من البيانات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة وجود خطأ فى البيانات المسجلة للطالب على الموقع يمكن للطالب الرجوع للمدرسة لإجراء التعديلات اللازمة على السجل الالكترونى للطالب، مؤكدة على أنه سيتم لاحقا إتاحة آلية لهم للإستفادة بهذه الخدمة من خلال الإدارات التعليمية التابعين لها.

وأكدت الوزارة، على أن الرقم التعريفي للطالب وكيفية الحصول عليه هو كود الطالب على قاعدة البيانات المركزية للطلاب ويمكن للطالب الحصول عليه من المدرسة، موضحة أن فئات الطلاب المستهدفين للاستفادة من خدمات الموقع هم جميع طلاب المدارس الحكومية والخاصة بداية من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي وطلاب المرحلة الإعدادية وطلاب المرحلة الثانوية العام وطلاب التعليم الفني وأعضاء هيئة التعليم.

وأشارت إلى أنه في حالة عدم وجود بيانات للطالب على الموقع عند محاولة الدخول يمكن مراجعة تسجيل وتحديث بيانات الطالب بالمدرسة على قاعدة البيانات والتأكد من تسجيل الدخول بكود الطالب والرقم القومي الصحيحين.